El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” tras la ofensiva militar conjunta de Washington y Israel, y advirtió que su Gobierno podría intensificar los ataques contra territorio iraní.

En un mensaje difundido a través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que Teherán ha ofrecido una desescalada debido a la presión militar ejercida durante la última semana. “Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles”, escribió.

Trump atribuyó esta decisión a lo que calificó como un ataque “implacable” liderado por Estados Unidos junto a Israel, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente.

La declaración se produce después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunciara la suspensión de los bombardeos contra objetivos en países vecinos y ofreciera disculpas por las recientes acciones militares de su país. El mandatario iraní sostuvo que dichas operaciones respondieron a una “situación de fuerza mayor”, tras la muerte de altos mandos de seguridad en los ataques ejecutados la semana pasada por Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, Pezeshkian también advirtió que Irán se reserva el derecho de responder militarmente si vuelve a ser atacado desde territorios cercanos.

Pese a este anuncio, la tensión en la región se mantiene. En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó ataques contra petroleros en el Estrecho de Ormuz, además de bombardear posiciones de grupos separatistas kurdoiraníes en Irak y la base aérea de Base Aérea Al Dhafra, ubicada en Emiratos Árabes Unidos, donde operan fuerzas estadounidenses y francesas.

En su mensaje, Trump sostuvo que la presión militar continuará. “Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos”, afirmó, al tiempo que aseguró que varios gobiernos de la región le han agradecido por ordenar la campaña.

El presidente estadounidense adelantó además que su administración evalúa nuevas acciones militares. “Irán recibirá hoy un golpe muy duro”, advirtió, señalando que se analiza incluso ampliar los objetivos de los ataques si persiste la confrontación.

Con información de Agencia Europa Press