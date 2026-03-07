Nintendo sostiene que los gravámenes aplicados bajo la administración Trump fueron ilegales. Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP
Nintendo sostiene que los gravámenes aplicados bajo la administración Trump fueron ilegales. Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos.

Con esta carta judicial, que Trump implementó en 2025, de acuerdo con Aftermath.

Esta demanda fue remitida al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para pedir el reembolso de los aranceles impuestos que fueron anulados por la Corte Suprema en febrero último.

Según

“Esta acción se refiere a la iniciación y administración por parte de los demandados de medidas comerciales ilegales que, hasta la fecha, han dado como resultado la recaudación de más de 200.000 millones de dólares en aranceles sobre las importaciones de casi todos los países”, reza el argumento recogido por Aftermath.

De esa manera, Nintendo se suma a las miles de compañías que también han demandado a Donald Trump para exigir que se devuelvan los importes de gravámenes.

Con información de EFE

