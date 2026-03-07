Nintendo of America, extensión de la firma japonesa de videojuegos, presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos.

Con esta carta judicial, Nintendo exige el reintegro económico de los aranceles que Trump implementó en 2025, de acuerdo con Aftermath.

Esta demanda fue remitida al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para pedir el reembolso de los aranceles impuestos que fueron anulados por la Corte Suprema en febrero último.

Según Nintendo, la situación sigue siendo inestable para las empresas que fabrican productos fuera de Estados Unidos.

“Esta acción se refiere a la iniciación y administración por parte de los demandados de medidas comerciales ilegales que, hasta la fecha, han dado como resultado la recaudación de más de 200.000 millones de dólares en aranceles sobre las importaciones de casi todos los países”, reza el argumento recogido por Aftermath.

De esa manera, Nintendo se suma a las miles de compañías que también han demandado a Donald Trump para exigir que se devuelvan los importes de gravámenes.

Con información de EFE