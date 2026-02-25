La modificación de aranceles se anunció luego que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que gran parte de las tarifas impuestas durante 2025 eran inconstitucionales. Ante ello, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que se ampararía en una ley de comercio de 1974 que le permite imponer restricciones especiales a las importaciones de manera temporal e incluso reveló su intención de aumentar la tasa a 15% para todos los países.

Cabe mencionar que, la medida contempla excepciones para productos estratégicos como minerales críticos y fertilizantes, así como para socios del T-MEC como México y Canadá.

¿Más negociaciones para Perú?

¿Habría espacio para que el Perú continúe negociando con Estados Unidos una posible reducción de aranceles? Previamente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estaba llevando a cabo diálogos técnicos con representantes estadounidense en busca de que se apliquen los “ajustes potenciales de aranceles para socios alineados” que evaluaba la administración de Trump.

Si bien en noviembre del año pasado se logró que se excluyan a 79 productos agrícolas del arancel -entre ellos la palta y el café- aún se buscaba una reducción para productos como las uvas, espárragos, y arándanos.

Ante el reciente cambio en los aranceles, los especialistas apuntan a que, más que limitar las negociaciones, el nuevo escenario obliga al Estado a intensificar los esfuerzos en las negociaciones.

Para el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello, el nuevo panorama abre incluso una oportunidad para llegar a un acuerdo. Según precisó, la nueva medida tiene en cuenta las disposiciones del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, por lo que el Perú podría solicitar un tratamiento similar junto a otros países de la región.

“ La orden libera a México y Canadá, pero también a todos los países centroamericanos junto con República Dominicana, que tenían un TLC con Estados Unidos. Esta orden ejecutiva que se ha dado nos da pie también a pedir que se exceptúe a este otro grupo donde estaría Perú, Colombia y Chile. Creo que por ahí deberíamos ir a tocar la puerta ”, comentó a Gestión.

El reciente anuncio de Donald Trump sobre la implementación de un nuevo arancel temporal del 10% a las importaciones ha generado preocupación entre los exportadores peruanos. (Imagen: Andina)

El representante de Adex resaltó que esta negociación deberá estar dentro de las prioridades de los funcionarios que ingresarán al Mincetur y el Ministerio de Relaciones Exteriores durante estos meses, teniendo en cuenta que existe posibilidad de que este arancel temporal se extienda por más tiempo.

Tello resaltó que la estrategia debe ser inmediata -con Cancillería, Mincetur y el nuevo embajador estadounidense- y tiene que apuntar a un nuevo acercamiento para buscar excepciones.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, coincidió en que las negociaciones no deben cerrarse, sino intensificarse. “Van a tener que intensificar esos canales de comunicación para dar cuenta de que nosotros somos proveedores directos de Estados Unidos y que damos precios competitivos a su mercado y sus consumidores”, indicó.

Asimismo, advirtió que una reacción proteccionista de parte del Perú sería contraproducente pues podría afectar la política comercial teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue siendo uno de nuestros principales socios comerciales.

“Si algún político en esta época de campaña pretende plantear que nosotros también pongamos aranceles sería peligrosísimo. Los nuevos ministros deben continuar la senda de negociaciones y acercamiento al Gobierno norteamericano para tener las excepciones adicionales a los aranceles”, agregó.

Cabe recordar que, según datos de Adex, pese a los aranceles, el año pasado el Perú logró sumar US$ 10,143 millones en exportaciones a Estados Unidos, lo que fue alrededor de 6% mayor que lo alcanzado en 2024.

¿Qué riesgos tenemos ante los nuevos aranceles?

Mientras se espera una nueva negociación, el reciente cambio de aranceles deja al Perú en una posición totalmente debilitada, sostuvo el presidente de Adex.

“En Asia, las tarifas se nivelan a 10%, mientras que en Centroamérica se liberan del pago, lo que afecta nuestra competitividad en confecciones. Nuestros productos serán menos competitivos”, dijo. Al “nivelarse la cancha” de aranceles, uno de los sectores más afectados sería el de textiles y confecciones.

Zacnich de ComexPerú indicó que el nuevo esquema elimina la “competitividad artificial” que el sector textil de Perú había ganado frente a países asiáticos que pagaban aranceles de 35% o 40% pues ahora todos los competidores menos México enfrentan un arancel de 10%.

“El año pasado, invertir para aprovechar esa brecha frente a Asia hubiera sido una locura, pero hoy ya se revirtió. Esa ganancia se perdió. Por el régimen arancelario vas a tender a perder competitividad relativa frente a otros países que tenían mayores tasas arancelarias”, señaló.

En otros sectores el riesgo es la reducción sostenida de la rentabilidad de exportadores que operan con márgenes cada vez menores. Por ejemplo, en la agroindustria, que tiene a Estados Unidos como principal destino de sus envíos, los exportadores han tenido que asumir el costo del arancel para no perder cuota de mercado.

Uno de los rubros que ya se veía afectado es el de joyería , ya que entre 80% y 90% de los envíos se concentran en Estados Unidos.

“En joyería, la concentración hacia Estados Unidos es alta, y el precio del oro sumado al arancel hace que los productos sean muy caros, reduciendo la demanda”, explicó Tello.

Pese a ello, Tello consideró que el efecto sobre las exportaciones no se verá de inmediato pues que los compradores estadounidenses hagan un cambio de proveedores requiere meses y por ahora la orden de aranceles solo tiene un plazo de 150 días.