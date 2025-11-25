AGAP recuerda que EE.UU. aún mantiene el arancel del 10% a algunos principales productos agrícolas que exporta el Perú
AGAP recuerda que EE.UU. aún mantiene el arancel del 10% a algunos principales productos agrícolas que exporta el Perú
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

A pesar de la cada vez mayor apertura de los mercados asiáticos a productos no tradicionales del Perú -hoy facilitados por la ruta directa desde el puerto de Chancay-, Estados Unidos sigue siendo de lejos el principal destino de las agroexportaciones peruanas.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportación: Lange Farms incrementa su apuesta por los espárragos peruanos
Se abre un nuevo mercado para la agroexportación: las fresas peruanas ahora llegarán a Brasil
Agroexportación creció en 15 regiones, con la selva a la cabeza: estos son los productos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.