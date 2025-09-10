Estados Unidos se consolidó como el principal mercado de exportación de los chullos peruanos, al concentrar el 88% de los envíos en el primer semestre del presente año, indicó la gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

En el referido periodo las exportaciones de esta típica prenda peruana para el frío sumaron US$ 147,198, de los cuales Estados Unidos compró US$ 129,000.

Otros mercados con menor demanda y que completaron el top five fueron Bulgaria (US$ 7,000), Canadá (US$ 3,702), Kirguizistán (US$ 2,000) y Chile (US$ 1,641). Además, se realizaron envíos a China, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Ecuador, entre otros.

El chullo peruano se distingue no solo como un accesorio ideal para el invierno, sino también como un símbolo cultural que refleja la riqueza de las tradiciones andinas.

Su confección artesanal y el uso de fibra de alpaca –reconocida entre las más finas y cálidas del mundo– le otorgan un carácter exclusivo y un valor agregado que lo diferencia de las prendas industriales.

Estos atributos generan alto interés en mercados que valoran productos sostenibles, de lujo y asociados al comercio justo y a la preservación de conocimientos ancestrales, señaló el gremio exportador.

Perú exportó chullos elaborados en 100% alpaca, baby alpaca y lana, así como combinaciones con otras fibras naturales y sintéticas.

Los modelos incluyen diseños con motivos de animales, estilo chinchero, a crochet y otros; con opciones pensadas tanto para niños como para adultos.

Algunas de las empresas que los despachan al exterior son Altiplano Knits, Urpinter, Asociación Arte Aymara, Peruvian Sun, Warmipura & Compañía, Artes Creaciones Perú, Peruvian Sweaters INC, Novica, AASP Alpaca y Efrata Global.

Puno lideró el ranking de las regiones exportadoras al representar el 82% del total (US$ 121,000), seguida por Lima, Callao, Arequipa, Tacna, Junín y Cusco.



