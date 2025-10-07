Uva de mesa es un producto clave dentro del portafolio de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Difusión)
Uva de mesa es un producto clave dentro del portafolio de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Así, la firma dio a conocer sobre el inicio de los envíos de dicho producto con foco en los mercados internacionales.

“Seguimos apostando por la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible”, refirió la compañía.

En mayo último, Lionel Arce, gerente general de la compañía, en diálogo con Gestión, señaló que el estimado de ingresos de la empresa para este año es de US$ 300 millones, siendo que el monto estaría apalancado sobre todo en las campañas de arándanos y de uva de mesa. En el caso específico de la uva, "Sin embargo, de no ser el caso, vamos a seguir con Sweet Globe y Allison", añadió.

Asimismo, adelantó que reemplazarían áreas de Red Globe, Crimson y Thompson debido a edad (entre 18 a 20 años) por los tipos Allison y Sweet Globe.

“La idea es que al final de este año todo sea Allison y Sweet Globe, debiendo ser más o menos unas 700 has de Sweet Globe y 500 has de Allison”, remarcó.

Lionel Arce, gerente general de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Complejo Agroindustrial Beta)
Lionel Arce, gerente general de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Complejo Agroindustrial Beta)
LEA TAMBIÉN: Beta cosecha con arándano y uva, ¿qué fruto podría afectarse más con aranceles de Trump?

Equipamiento con miras a la exportación

Hace tres meses, Beta informó sobre el equipamiento de sus procesos previos a la exportación; ello, de modo de atender con mayor eficiencia a sus clientes internacionales.

En concreto, la empresa incorporó una nueva máquina calibradora Mafoda Génesis en su planta empacadora ubicada en Chincha. , garantizando la uniformidad e inocuidad del producto.

“Con esta implementación, garantizamos la, cumpliendo estándares de calidad exigidos por nuestros clientes en destinos como Holanda, España, Chile y Estados Unidos, a donde enviamos palta en variedades como Hass, Zutano y Fuerte”, precisó la compañía.

El dato

  • Complejo Agroindustrial Beta tiene fundos en Piura, Lambayeque e Ica, con una producción de aproximadamente 4,500 has. “No obstante, todavía tenemos cerca de 2,500 has para seguir avanzando”, agregó Arce.
  • Dentro de su cartera, Beta cuenta con cultivos de arándanos, uva, palta, granada, mandarina y espárragos.
LEA TAMBIÉN: Beta inicia campaña de arándanos: sus proyecciones y planes con el ‘oro azul’

TE PUEDE INTERESAR

Ica mantiene liderazgo en exportación de uva de mesa: ¿Cuánto envío al extranjero?
Uva de mesa peruana llega a EE. UU.: es el primer envío en bodega frigorífica
Exportaciones de uva de mesa: Estas son las compañías que lideraron envíos en noviembre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.