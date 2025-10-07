Complejo Agroindustrial Beta anunció que este año proyecta exportar más de 2 millones de cajas de uva de mesa desde su fundo en Piura. Así, la firma dio a conocer sobre el inicio de los envíos de dicho producto con foco en los mercados internacionales.

“Seguimos apostando por la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible”, refirió la compañía.

En mayo último, Lionel Arce, gerente general de la compañía , en diálogo con Gestión, señaló que el estimado de ingresos de la empresa para este año es de US$ 300 millones, siendo que el monto estaría apalancado sobre todo en las campañas de arándanos y de uva de mesa . En el caso específico de la uva, el ejecutivo señaló que se han centrado en las variedades Sweet Globe y Allison, aunque estaban tratando de ampliar con variedad de uva verde y uva blanca. "Sin embargo, de no ser el caso, vamos a seguir con Sweet Globe y Allison", añadió.

Asimismo, adelantó que reemplazarían áreas de Red Globe, Crimson y Thompson debido a edad (entre 18 a 20 años) por los tipos Allison y Sweet Globe.

“La idea es que al final de este año todo sea Allison y Sweet Globe, debiendo ser más o menos unas 700 has de Sweet Globe y 500 has de Allison”, remarcó.

Lionel Arce, gerente general de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Complejo Agroindustrial Beta)

Equipamiento con miras a la exportación

Hace tres meses, Beta informó sobre el equipamiento de sus procesos previos a la exportación ; ello, de modo de atender con mayor eficiencia a sus clientes internacionales.

En concreto, la empresa incorporó una nueva máquina calibradora Mafoda Génesis en su planta empacadora ubicada en Chincha. Dicha tecnología permite optimizar el proceso de selección y clasificación de palta, garantizando la uniformidad e inocuidad del producto.

“Con esta implementación, garantizamos la seguridad alimentaria, cumpliendo estándares de calidad exigidos por nuestros clientes en destinos como Holanda, España, Chile y Estados Unidos, a donde enviamos palta en variedades como Hass, Zutano y Fuerte”, precisó la compañía.

El dato