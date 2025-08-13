Complejo Agroindustrial Beta, con operaciones en el norte y sur del país (Piura, Lambayeque e Ica), proyecta exportar más de 30,000 toneladas de arándanos en la campaña 2025-2026, cuyo periodo de cosecha empezó en julio.

Dicha cifra significaría un aumento de 25% frente a la campaña anterior (2024-2025); en tanto, que los destinos que acogerían el fruto serían China, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y España.

Planes con el arándano

En mayo último, Lionel Arce, gerente general de la compañía, indicó a Gestión que actualmente la empresa se ha concentrado en arándanos de variedades Sekoya Pop y Oz-Mágica, con un total de cerca de 500 hectáreas (has) en sus campos.

A pesar de ello, el ejecutivo indicó que la mayor área de arándanos todavía es de Ventura, con cerca de 1,000 has entre fundos del norte y el sur. “Aunque seguimos cosechando, ya no estamos sembrando esta variedad”, añadió.

Finalmente, Arce sostuvo que existe un plan de siembra para los próximos años, de modo de crecer con Oz-Mágica o variedades vinculadas a Oz. “Este año habilitaremos 200 has y luego 100 has por año”, concluyó.