¿Cuál es el desempeño de las ventas de Complejo Agroindustrial Beta?

En términos de ventas, por efecto del comportamiento del arándano, estamos bastante bien. Al cierre de octubre nuestro crecimiento debió ser de alrededor de 20% comparado a similar periodo del 2023, con lo cual la perspectiva se torna interesante. Este año, en nuestro caso, los volúmenes de arándanos se dieron de una manera casi normal; además, de que los precios nos acompañaron de manera positiva, principalmente, de julio a setiembre.

¿Cuánto es lo estimado en relación a exportaciones de arándano?

La campaña empezó en julio y debe terminar en enero, alcanzando un total aproximado de 29 millones de kilos exportados. En la campaña anterior enviamos casi la mitad de esa cantidad debido a los efectos del Fenómeno El Niño.

Habían anunciado la incorporación a su portafolio de la variedad Oz-Mágica, ¿continuará este año la apuesta por nuevos tipos de arándano?

Tenemos en marcha un plan estratégico para los próximos cinco años, el cual comenzamos en el 2023. Ese plan sigue acorde a las políticas de la empresa, de modo de seguir con Oz-Mágica y el proyectado de cultivo de 700 hectáreas de esta variedad. Hemos sembrado las 100 primeras has y a finales del 2025 tener 200 has más. Adicional a ello, evaluamos otras variedades; sin embargo, la apuesta continúa por Oz-Mágica, ante su condición de fruta, buena cotización y la forma de negociación.

¿Cuánto mejor es la cotización de Oz-Mágica en relación a otras variedades como Ventura y Sekoya Pop?

Los precios varían de acuerdo a la oportunidad de mercado y las condiciones del momento en que se tiene la disponibilidad de la fruta. Pero diría que el precio es un 10% a 15% más que la Sekoya Pop.

¿Las 700 has cultivadas de Oz-Mágica se darán en algún fundo en especial?

Estarán diversificadas entre el norte y el sur (Olmos, Jayanca e Ica). En general, tenemos 1,200 has de Ventura y 130 has de Sekoya Pop.

Situación de la palta en Olmos

¿Cómo fue el desempeño de la producción de palta?

Nuestra campaña exportadora empezó en mayo y terminó en julio. Aunque la producción de la zona sur se dio de manera casi normal, el norte sí experimentó una fuerte reducción de palta, siendo que en el global caímos casi cuatro millones de kilos; es decir, cerca de un 20% en relación a la campaña anterior.

¿Esa caída en volumen fue compensada con mejores precios?

La palta tiene una diferenciación de precios, según tamaños y producción. En este caso, no necesariamente se contrajeron las unidades de fruta, pero sí el calibre (tamaño) del producto. Entonces, si bien el precio mejoró, el valor de la fruta chica no es comparable con el precio de la fruta grande. El precio no ha compensado el volumen de fruta chica que hemos tenido; por ello, en facturación de palta hemos caído 10%, aproximadamente.

¿Cómo proyectan la próxima campaña de palta?

Estoy preocupado por la falta de agua del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), debido a que se están regando muy mal gran parte de las áreas de palta y tenemos una expectativa incierta de lo que venga para el 2025. Hay la necesidad de limpiar Presa Limón para aumentar la reserva en temporadas donde hay agua, pues recordemos que, en términos absolutos de volumen, la capacidad de la represa al 100% brinda agua solo para un mes en todo el Proyecto de Irrigación Olmos. La represa tiene que ser limpiada, pero es muy importante ejecutar otras acciones para ayudar a que la operación se potencie. El problema serio es el caudal del rio Huancabamba, el cual es el más bajo en los últimos 60 años.

¿Cuántas de sus hectáreas son perjudicadas en Olmos?

En Olmos, las hectáreas perjudicadas son aproximadamente 2,000 y aunque tenemos reservorios propios de la operación, la restricción de agua igual ocurre, lo cual definitivamente se trasladará a una menor producción.

Uva, granada y espárrago

¿Cuál es la proyección que tienen para la campaña de uva?

La última semana de setiembre empezamos la campaña —que culmina en enero 2025— y esperamos que sea auspiciosa. En producción estamos bastante tranquilos, con un total que alcanzaría más de cuatro millones de cajas (en el norte y el sur), entre las diferentes variedades. Esperemos que los precios sean similares a los de la campaña pasada cuando solo en el norte se produjo un millon de cajas, mientras esta campaña debe estar en 2.4 millones.

La granada muestra un buen performance, ¿qué expectativa hay con este cultivo?

Este año por efecto del Niño Global se dio un menor nivel de floración y, por ende, una menor producción, fundamentalmente en el sur, en Ica. Sin embargo, los precios estuvieron por encima de US$ 10 la caja cuando normalmente es US$ 7.5 u US$ 8.

¿Cuánto es el hectareaje de la granada?

Tenemos solo 60 has y aunque por el momento mantendremos, siempre evaluamos incrementar el cultivo. El problema que tiene la granada es la apertura de mercados, no tenemos la fluidez que quisiéramos para ingresar al mercado americano. Y, por otro lado, espero este año podamos abrir el mercado chino e ingresar con una mayor oferta de granada. Hemos exportado en facturación aproximadamente US$ 5 millones y en volumen 2 millones de kilos.

¿Mantienen los cultivos de espárrago?

Eliminamos 2,200 has (entre el norte y el sur), básicamente, por antigüedad. En este momento, conservamos un total de 650 has. Los precios son buenos, pero también hay un problema de acceso a mercados. Ahora enviamos poco a Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

¿Cuál es la proyección de ventas que tienen al finalizar el 2024?

Esperamos cerrar con ventas por US$ 270 millones, significando un incremento de 20% en relación a lo logrado en el 2023. Las transacciones están impulsadas por el arándano y también la uva. De momento, el capex está bastante restringido; en tanto, la empresa está con una política de crecimiento bastante sano.

Hoja de Vida

Nombre: Lionel Arce

Cargo: Gerente general de Complejo Agroindustrial Beta

Profesión: Ingeniero industrial por la Universidad Ricardo Palma con un MBA en la Universidad del Pacífico.

