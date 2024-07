De acuerdo con la información reportada en su Memoria Anual 2023, la firma prevé este año la estructuración de una nueva subsidiaria, la cual será denominada Agrícola del Zaña. La nueva empresa tendría por finalidad el desarrollo de 250 nuevas hectáreas (has) de arándanos para producción, con un periodo de siembra de mayo a noviembre del 2024.

“Esto dentro del marco del plan general de Agrícola Cayaltí en el cual se planea ir completando de manera asertiva las hectáreas disponibles con cultivos de alto valor y demanda en todo mercado”, señaló la compañía.

A través de su subsidiaria Yarabamba, Cayaltí ya contaba con 300 has de arándanos, distribuidas en 200 has de la variedad Sekoya Pop y 100 has de Matías, al cierre de 2023. Las proyecciones de Cayaltí apuntan a transitar de una producción de 400 toneladas métricas (tm) a 3,500 tm de arándanos. “Se ha logrado una importante provisión de arándanos de la variedad Sekoya Pop, de demostrada productividad en los escenarios que el valle del Zaña (Lambayeque) pueda presentar, y considerada una variedad ’premium’ en los mercados internacionales”, añadió.

Situación de Yarabamba

En Lambayeque, Inversiones Yarabamba posee 2,020.42 has de terreno que fueron aportadas por Agrícola Cayaltí, propietaria del 99.9% de sus acciones. De estas áreas, cerca de 1,700 has son ocupadas por plantaciones de arándanos, paltas y mandarinas. En este último cultivo, la primera producción está estimada para 2025.

“Todas las plantaciones de arándano y la mayor parte de las de palta, iniciaron producción durante el año 2023, lo que está permitiendo un cambio significativo en la facturación por ventas de fruta, unido a un fuerte incremento en la contratación de personal. Los demás campos y plantaciones iniciarán producción en los años 2024 y 2025″, sostuvo la compañía en su Memoria Anual.

