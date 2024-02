Así lo señaló el gerente general de Agrícola Cayaltí, Augusto Cillóniz, quien señaló que actualmente en las 2,000 hectáreas (has) que tiene Yarabamba — cedidos previamente por Cayaltí— existen aproximadamente 1,700 has ocupadas por plantaciones de arándanos, paltas y mandarinas. Esta última con primera producción estimada para el 2025.

“Tenemos 1,120 has con paltas, 300 has con arándanos y 256 has con mandarina. Para el caso del arándano hemos desarrollado 200 has de la variedad Sekoya Pop y 100 has de Matías”, señaló.

A consecuencia del Ciclón Yakú y los cambios climáticos en el norte en el 2023, Cillóniz indicó que el volumen de arándanos fue solo de 400,000 kilogramos. Una situación similar ocurrió con la palta que logró 1 millón 700,000 kilogramos. “Para este año, la meta es lograr 8 millones de kilos en palta y 3 millones de kilos en arándano”, añadió.

De momento, la compañía planea mantener el hectareaje en palta; sin embargo, para finales de este año ampliará su área de cultivo de arándanos en 250 hectáreas. “Para este 2024, la facturación de arándano sería más importante por ser un producto más precoz que la palta. No obstante, proyectamos que en dos años, el peso de ambos productos será por igual”, indicó.

En esa línea, el ejecutivo estimó que para el 2026, la producción de palta con la misma área alcanzaría los 25 millones de kilos; en tanto, que el arándano llegaría hasta los 9,000 millones de kilos.

Adicional a la palta y el arándano, la empresa también evalúa su incursión en el cultivo de uva de mesa, el cual apuntan concretar en el segundo semestre del 2025. “Hemos visto potencial en este producto y lo vamos hacer el otro año. Quizá más adelante evaluemos otros frutos, pero por ahora iremos con este”, sostuvo el empresario, quien dijo que por ahora están llegando a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

Cillóniz adelantó que por el momento no hay planes de crecer con hectareaje para Yarabamba.

El futuro de Cayaltí

Cilloníz manifestó que de las aproximadamente 5,000 hectáreas que posee Cayaltí, 2,000 corresponden a su subsidiaria Yarabamba. “A Cayaltí le quedan todavía 3,000 hectáreas, de las cuales cerca de 1,400 están con caña de azúcar. Estos terrenos son alquilados a sembradores que nos pagan un porcentaje muy interesante por la producción”, explicó.

En torno a las 1,600 has restantes, Cillóniz dijo que no necesariamente pasarían en un futuro a su subsidiaria Yarabamba y, por el contrario, evalúan más adelante “ir desarrollando o formando alianzas con empresas internacionales interesadas en Cayaltí”, siempre con foco en cultivos de productos agroexportables.

“Probablemente a partir del 2025 se va a ir definiendo el destino de estas hectáreas. Si bien tenemos buen precio (con el alquiler de las hectáreas) en la caña de azúcar, la rentabilidad en cultivos es mucho mayor”, expresó.

Huelga de trabajadores

Recientemente, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque resolvió dar por terminada la huelga promovida por el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Cayaltí, tras más de cuatro años de su convocatoria, iniciada en julio del 2019.

“En la crisis de los precios de caña del 20217 y el 2021 hubo retrasos en los pagos, pero eso se ha regularizado con todos los trabajadores. Sin embargo, hubo una mitad de colaboradores que han mantenido una huelga”, argumentó Cillóniz.

De otro lado, el ejecutivo reconoció que Cayaltí mantiene deudas antiguas, generadas entre el 1996 y el 2003, cuando la empresa “estaba en abandono y no tenía ingresos”. “Estos procesos según se van resolviendo en el ámbito judicial se van pagando”, anotó.

Datos

Financiamiento

En el 2021, Cayaltí anunció la creación de su empresa subsidiaria, denominada Inversiones Yarabamba; ello, para el desarrollo del proyecto orientado al cultivo y comercialización de frutales para la agroexportación. Asimismo, en el 2022, la subsidiaria de Cayaltí obtuvo un préstamo garantizado de 26,8 millones de dólares, a un plazo de cinco años, de Allianz EM Loans y Cordiant Agricultural Real Asset Debt, fondos de inversión administrados por Cordiant Capital, de Canadá.

