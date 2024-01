El CEO y fundador de R Coorp, Diego Rodríguez, adelantó que los pedidos de Francia, España, Reino Unido, Grecia, Canadá y Suiza están confirmados para darse entre febrero y junio de este año, y el canal de comercialización serán los supermercados. En esta primera etapa, son 80 hectáreas de pitahaya cultivadas que, aproximadamente en un 40% de su productividad, están rindiendo 400 toneladas de fruta.

“Este volumen será el que se enviará a los supermercados de Europa, con contratos cerrados y gestionados desde meses atrás. Nuestro objetivo es crear la demanda para ir creciendo en estos mercados”, refirió el representante.

Diego Rodríguez, CEO y fundador de R Coorp.

Así, la fruta del dragón está ingresando a estos países con un promedio de US$ 3.5 y US$ 3.8 por kilogramo. “Pero la expectativa es que en tres o cuatro años, el kilogramo pueda alcanzar los US$ 9; ello, también de la mano de una mayor producción”, añadió.

Y es que, de acuerdo a las proyecciones de Rodríguez, en la campaña del próximo año se superarían las 2,000 toneladas enviadas, con la incorporación de 80 hectáreas correspondientes a la segunda etapa del proyecto. A su vez, el plan continúa su rumbo y en el último trimestre de este año se afianzarán 160 hectáreas de la tercera y cuarta etapa de las 11 que se contemplan desarrollar.

“El proyecto en su totalidad involucra 10,000 hectáreas (ha), pero ahora tenemos 1,200 ha, que se van desarrollando por etapas. Es muy probable que para el 2025-2026 podamos adquirir entre 3,000 y 4,000 hectáreas que, en conjunto con el sembrío de nuevos campos, signifique una inversión de cerca de S/ 70 millones”, refirió.

Más variedades y derivados

Para R Coorp, si bien el enfoque ahora está colocado en la variedad American Beauty, esta no será el único tipo de fruta que desarrollarán. De este modo, proyectan también cultivar 400 ha de pitahaya costaricensis y 300 ha de una variedad nueva.

“Esto es más probable que ocurra desde la sexta etapa de nuestro proyecto. El objetivo es variar la oferta y ampliar nuestra ventana exportadora”, indicó.

De otro lado, Rodríguez resaltó la otra línea que ha desarrollado la compañía, a partir de la fabricación de productos derivados de la pitahaya American Beauty. Al respecto, mencionó las mermeladas para diabéticos y las compotas para bebés, ambos productos para el mercado local.

A ello, agregó que el portafolio se completaría, al cierre del primer semestre, con el lanzamiento de jaleas y néctares.

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.





