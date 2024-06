A través de su subsidiaria Inversiones Yarabamba, Agrícola Cayaltí apunta a seguir aumentando su producción de frutos enfocados en el comercio exterior. En detalle, la empresa estimó que sus volúmenes de palta este 2024 superarán las 7,500 toneladas métricas (tm), mientras que los arándanos alcanzarán las 3,500 tm.

De esa manera, dicha producción se incrementará en más de tres veces frente al año previo. En 2023, la compañía produjo solo 1,700 tm de palta y 400 tm de arándanos, principalmente, debido al efecto del ciclón Yaku, señaló el gerente general de Agrícola Cayaltí, Augusto Cillóniz, a Gestión en febrero último.

“Tenemos 1,120 hectáreas (has) con paltas, 300 has con arándanos y 256 has con mandarina de la variedad Tango (producción inicia en el 2025). Para el caso del arándano hemos desarrollado 200 has de la variedad Sekoya Pop y 100 has de Matías”, refirió el ejecutivo en esa oportunidad.

De otro lado, la compañía también reafirmó ahora su anticipada expectativa por la pronta incursión en cultivos como cítricos, con una producción de mandarinas que comenzará en 2025.

LEA TAMBIÉN: Camposol con perspectiva estable tras mejora de calificación crediticia

Actualmente, Inversiones Yarabamba posee 2,020.42 has de terreno en Lambayeque que fueron aportadas por Agrícola Cayaltí, propietaria del 99.9% de sus acciones. De este modo, esta empresa -tradicionalmente conocida por la producción y comercialización de caña de azúcar- decidió dar un giro total al negocio y enfocarse en la agroexportación, mediante su subsidiaria.

“Durante el año 2023 se inició la producción de paltas (1,700 tm) que se comercializan, principalmente con Westfalia, la multinacional más grande comercializadora de palta y nuestro aliado comercial en este cultivo, y con la producción de arándanos”, detalló la compañía en sus estados financieros del primer trimestre del 2024.

Crecimiento 2025-2026

En febrero último, Cillóniz adelantó que evaluaban la incursión en el cultivo de uva de mesa y que esperaban concretar dicho movimiento en el segundo semestre del 2025. “Hemos visto potencial en este producto y lo vamos hacer el otro año. Quizá más adelante evaluemos otros frutos, pero por ahora iremos con este”, mencionó el empresario en ese momento.

Ahora, de cara al 2026, la agroexportadora proyecta que su producción seguirá incrementándose. Así, en paltas, estima 28,000 tm; en tanto que, en arándanos y mandarinas, llegarían a las 10,000 tm y 15,000 tm, respectivamente.

LEA TAMBIÉN: Grupo Vanguard International adquiere 478 hectáreas en Perú para uvas de mesa

Temas que te pueden interesar sobre agroexportadoras:

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.