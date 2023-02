De acuerdo a sus Estados financieros al 31 de diciembre del 2022, la empresa reportó que se encontraba próxima a firmar un contrato de seis años con Paita Ingredients S.A.C. para la siembra de stevia en 550 hectáreas, el cual también establece un precio fijo de US$ 2.70/Kg más IGV de hoja seca lo que permite mantener un margen neto de US$ 1.00/kg y US$ 3,500 por hectárea por corte, o aproximadamente, US$ 12,000 por hectárea por año, produciendo un flujo de caja constante.

¿Por qué la stevia? Según detalla Cayaltí, la stevia es un cultivo de corto plazo al cosecharse cada tres meses, además, es muy mecanizado. “Este contrato es muy importante por ser un cultivo de corto período vegetativo, alta rotación, y con precio fijo”. Siendo, también, 250 veces más dulce que el azúcar.

Según prevé la empresa, el inicio de siembras de stevia se daría en el mes de febrero 2023, por lo que la cosecha empezaría entre mayo y junio. De hecho, la compañía ya ha definido la denominación de su nuevo producto como RebM .

¿Rentable?

Cayaltí explica que en las 550 hectáreas se obtendrán cerca de 800 toneladas de stevia un edulcorante altamente demandado en el país y en el mundo. Para obtener cifras similares en caña de azúcar, necesitaría 13,500 hectáreas.

Asimismo, el consumo de agua de 13,500 hectáreas de caña de azúcar es de 300 millones de metros cúbicos, versus los 5 millones de metros cúbicos en la stevia.

“ En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y crisis de agua, además del efecto negativo del azúcar en la salud humana, el impacto de la stevia es muy significativo ”, indican.

Otros cultivos

La compañía azucarera también informó que, a través de inversiones en su subsidiaria Yarabamba, plantarán hasta tres cultivos de agroexportación durante el primer trimestre del 2023.

Se trata de paltos, en 1,100 hectáreas, arándanos en 310 hectáreas y mandarinas en 256 hectáreas. En total serán 1,666 hectáreas instaladas.

Las producciones se iniciarán en el 2023 en 178 hectáreas de palta y las 310 hectáreas de arándanos. Estas producciones generarán un EBITDA de US$ 9.3 millones o de S/ 35.3 millones en el año 2023.

Las demás áreas iniciarán producción en los años 2024 y 2025. Para el año 2026, las ventas de estas plantaciones estarán en el orden de US$ 77 millones y generarán un EBITDA de US$ 40 millones.

“Con las medidas detalladas, la Agrícola Cayaltí S.A.A., habrá cambiado radicalmente la estructura productiva y financiera, proyectándose a un futuro sólido y muy promisorio. Adicionalmente, se generarán muchos puestos de trabajo formales directos e indirectos, aportando al desarrollo y mejora de la calidad de vida de toda la cuenca del Río Zaña”, reportó.