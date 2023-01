En diálogo con gestion.pe, Juan Carlos Rivera señaló que la principal zona productora de mangos, Piura -que concentra el 80% de la producción- no registra bloqueos ni manifestaciones, por lo que la descarga de la fruta en el puerto de Paita se está desarrollando con normalidad, salvo los despachos que van por tierra a mercados como Chile. Ángel Gamarra, de Promango, sostuvo que si bien los camiones han ingresado a los campos, la ruta al sur está restringida. No obstante, precisó que solo afectará en un 10% el envío de mango de la variedad Edward (Perú produce más Kent).

Sin embargo, hay otros factores que ponen en alerta a los productores locales. Uno de ellos es el bajo precio. Aunque el volumen sembrado y cosechado aumentó en la actual campaña -se incorporó nueva producción de 700 hectáreas del valle de Olmos- la demanda internacional no ha sido el esperado.

Estados Unidos, el segundo gran mercado del mango que despacha Perú, afronta en varios de sus estados, su peor frío de los últimos 40 años. Esta situación, señala Gamarra, ha reducido la demanda de la fruta a este país. Mientras que la economía europea no pasa por su mejor momento. Así, los productores están recibiendo desde S/ 8 hasta S/ 20 por jaba en campo, cuando antes el precio podía llegar a S/ 100 la jaba de 20 kilos, indicó. “El nuevo precio no compensa el gasto que se hace para la compra de los insumos. Prácticamente se está regalando fruta”, dijo.

“Perú ha llegado a su tope de áreas de mango”, agrega Gamarra. Una opinión que Rivera también comparte: “Podría decir que sí, ya no necesitamos más áreas porque ya no hay nuevos mercados y el incremento del consumo actual es por un efecto demográfico y no porque el consumidor esté cambiando sus costumbres de consumo”, mencionó.

Perú cuenta con aproximadamente 18,000 hectáreas de mango las que se concentran principalmente en el valle de San Lorenzo en Piura; Olmos y Motupe en Lambayeque; y Casma en Ancash, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins, destinadas para la exportación.

Si bien, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), se espera que se abran nuevos mercados para el mercado peruano -entre ellos, Singapur, Tailandia y Vietnam- los entrevistados auguran un insignificante aumento de la demanda.

Y, si se incrementara, el reto estará enfocado en elevar la productividad por planta, hoy ubicada en 12 toneladas por hectárea a falta de un buen manejo agronómico que dificulta que los productores mas pequeños alcancen rendimientos de hasta 25 toneladas.

“Ready to eat”

Frente a ello, la propuesta del gremio de exportadores y productores es articular esfuerzos con toda su cadena para posicionar el mango peruano “ready to eat” (listo para comer).

“Lo que tratamos de hacer es proponer a la industria un cambio de paradigma de exportación, está comprobado que el mango listo para comer es una propuesta mas atractiva para el consumidor. Hay algunas empresas en Perú que ya lo hacen pero falta que se unan más. Aquí lo necesario será una coordinación estrecha con toda la cadena para lograr el menor tiempo posible de espera entre la cosecha y puesto en anaquel”, señaló.

Finalmente, los productores esperan que Senasa logre llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para eliminar el tratamiento de irradiación de destino al mango peruano, lo que permitiría abrir nuevas oportunidades en términos de presentación a la fruta.

Dato