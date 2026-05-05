Indecopi comenzó a usar la IA para analizar datos de llamadas spam en mayo del 2024, un año antes de que se publicara la Ley N.° 32323. Los PAS analizados por la CC3 hasta ahora han considerado entre 50 mil hasta un millón de audios. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Indecopi comenzó a usar la IA para analizar datos de llamadas spam en mayo del 2024, un año antes de que se publicara la Ley N.° 32323. Los PAS analizados por la CC3 hasta ahora han considerado entre 50 mil hasta un millón de audios. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Este 9 de mayo se cumple el primer aniversario de la Ley N.° 32323, que modificó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para ampliar la prohibición de las denominadas llamadas spam. ¿Qué ha fiscalizado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) desde entonces?

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