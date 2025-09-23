IA en acción: Indecopi sanciona spam telefónico. (Foto composición: Mía Ríos para Gestion.pe)
IA en acción: Indecopi sanciona spam telefónico. (Foto composición: Mía Ríos para Gestion.pe)
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El spam telefónico es una de las principales quejas de los consumidores en el Perú. A pesar de las restricciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, las llamadas no deseadas para ofrecer productos y servicios continúan generando reclamos y sanciones a empresas de diversos sectores.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi sanciona productora por no realizar Comic Con 2025 y ordena devolver entradas
Indecopi multa a Pacífico Seguros por llamadas spam
Cómo registrarte en el sorteo para acceder antes a las entradas del Mundial 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.