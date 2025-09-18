La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) del Indecopi ordenó a Saga Falabella inaplicar una cláusula abusiva que señalaba que los productos adquiridos en sus outlets no estaban sujetos a cambios ni devoluciones. Esta disposición limitaba indebidamente los derechos de los consumidores.

La medida correctiva también dispone que la empresa retire todos los avisos, letreros o comunicados que contengan dicha restricción y se abstenga de volver a aplicarla en sus relaciones de consumo.

Asimismo, Saga Falabella deberá informar de manera clara, accesible y oportuna sobre las condiciones de sus promociones, incluyendo la lista de concesionarios o locales participantes cuando corresponda.

El caso fue evaluado por la CC2 tras una denuncia presentada por la Asociación Peruana Proconsumer (Appro), que cuestionó la aplicación de la cláusula en los outlets de Saga Falabella y la difusión de información falsa sobre una promoción.

Durante el procedimiento, la empresa optó por allanarse e informó que dejaría sin efecto la restricción cuestionada, lo que permitió dar por concluido el caso.

La CC2 sancionó a Saga Falabella con dos amonestaciones y ordenó las medidas correctivas antes mencionadas, las cuales deberán cumplirse en un plazo de 15 días hábiles.

Esta resolución es pública y puede ser consultada en el siguiente enlace.