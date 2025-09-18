Pacífico Seguros y call center Impulsa 365 reciben sanción de Indecopi. Composición: difusión / Andina
Pacífico Seguros y call center Impulsa 365 reciben sanción de Indecopi. Composición: difusión / Andina
La Comisión de Protección al Consumidor del sancionó a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, en primer instancia, por contratar servicios de telemarketing para promocionar sus productos con

En total, la empresa Impulsa 365 —con el aval de Pacífico Seguros— realizó 1,395 llamadas para promover la contratación de productos sin que haya permiso de los destinatarios, lo que implicó una vulneración al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con ello, Indecopi estableció una multa de 21,49 UIT a Pacífico Seguros (S/ 114,971) y 8,80 UIT a Impulsa 365 (S/ 47,080).

Este caso forma parte de las investigaciones iniciadas en el 2024 por la Dirección de Fiscalización del a empresas de los sectores bancario, seguros y telecomunicaciones por emplear herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.

Indecopi detalló que la resolución está en plazo de apelación, y de presentarlo Pacífico Seguros —y corresponder tras su revisión— se elevará el caso a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia de la vía administrativa.

