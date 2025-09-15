Indecopi anunció que revisará la vigencia de sobretasas al biodiésel argentino mientras productores peruanos advierten efectos. (Imagen: Andina)
Indecopi anunció que revisará la vigencia de sobretasas al biodiésel argentino mientras productores peruanos advierten efectos. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

inició un procedimiento de examen, conocido también como “sunset review”, para decidir si se deben mantener los derechos compensatorios sobre las (B100) desde Argentina, según una resolución publicada en el .

A través de un comunicado, precisó que estos derechos existen desde 2016, tras comprobarse que el ingresaba subsidiado al Perú y perjudicaba a la producción nacional.

Además, mencionaron que en 2021 la medida se renovó y ahora se deberá revisar si debe seguir vigente por otro período.

LEA TAMBIÉN: Indecopi sanciona a inmobiliaria por incumplir construcción de club house ofrecido en proyecto

El examen fue iniciado a petición de las empresas peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., quienes advierten que, si se eliminan estos derechos compensatorios, las podrían reanudarse y dañar la economía de los productores locales.

señaló que, preliminarmente, se han hallado indicios de que en Argentina se mantiene una intervención estatal que permite a las productoras de biodiésel vender a precios fijados por el gobierno, generando beneficios económicos para ellas.

LEA TAMBIÉN: Indecopi sanciona a dos empresas con más de 80 UIT: los motivos

Según precisó, el análisis actual muestra que los productores peruanos han experimentado caídas en producción, ventas, participación de mercado y rentabilidad, lo que los hace vulnerables a la a precios subsidiados.

Ante este escenario, ordenó iniciar el examen y mantener la aplicación de los derechos compensatorios durante este proceso, con el objetivo de proteger a la industria nacional frente a un posible daño causado por dichas importaciones.

Las empresas peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., advierten que, si se eliminan estos derechos compensatorios, las importaciones subsidiadas podrían reanudarse y dañar la economía de los productores locales. (Foto: El Peruano)
Las empresas peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., advierten que, si se eliminan estos derechos compensatorios, las importaciones subsidiadas podrían reanudarse y dañar la economía de los productores locales. (Foto: El Peruano)

TE PUEDE INTERESAR

Tres proyectos de ley en el Congreso amenazan al Indecopi, advierte ComexPerú
Retiran del mercado lotes de inyectables por partículas extrañas riesgosas para la salud
Indecopi dispone multa de más de S/ 37,000 a aerolínea Jet Smart, ¿por qué?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.