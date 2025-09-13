Los lotes afectados no deben ser administrados a pacientes, recomendaron desde Digemid. Foto: referencial
Digemid informó que se retiraron del mercado varios lotes de los productos Ketorolaco (60 mg/2 mL y 30 mg/1 mL, solución inyectable), Bupivacaína sin preservante 0.5% (vial x 20 mL, solución inyectable) y Cloruro de Sodio 0.9% (caja x 25 amp. x 5 mL, solución inyectable) debido a la presencial de partículas extrañas visibles en sus contenidos.

Desde el detallaron que dicha alteración en los inyectables “podría comprometer la seguridad de los pacientes”.

Así, las empresas Distribuidora Dany S.A.C. y Laboratorios Unidos S.A. recomendaron al público no emplear estos inyectables.

Cierran temporalmente área de producción de Laboratorios Unidos tras hallazgo de irregularidades en inyectables. Foto: referencial
dispuso el cierre temporal del área de fabricación de Productos Farmacéuticos, Medicamentos (Especialidades Farmacéuticas) No Betalactámicos, en el área de líquidos estériles de pequeño volumen de la empresa Laboratorios Unidos S.A., y ordenó la inmovilización y retiro del mercado de dichos lotes observados.

El Indecopi recordó al público que se pueden comunicar con Digemid al (01) 631-4300 y que el Sistema de Alertas de Consumo permite identificar los riesgos en determinados productos.

