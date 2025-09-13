La batalla por el nombre Queirolo: el conflicto en Indecopi entre el bar del Centro de Lima y la taberna de Pueblo Libre

Digemid informó que se retiraron del mercado varios lotes de los productos Ketorolaco (60 mg/2 mL y 30 mg/1 mL, solución inyectable), Bupivacaína sin preservante 0.5% (vial x 20 mL, solución inyectable) y Cloruro de Sodio 0.9% (caja x 25 amp. x 5 mL, solución inyectable) debido a la presencial de partículas extrañas visibles en sus contenidos.

Desde el Indecopi detallaron que dicha alteración en los inyectables “podría comprometer la seguridad de los pacientes”.

Así, las empresas Distribuidora Dany S.A.C. y Laboratorios Unidos S.A. recomendaron al público no emplear estos inyectables.

Cierran temporalmente área de producción de Laboratorios Unidos tras hallazgo de irregularidades en inyectables. Foto: referencial

Digemid dispuso el cierre temporal del área de fabricación de Productos Farmacéuticos, Medicamentos (Especialidades Farmacéuticas) No Betalactámicos, en el área de líquidos estériles de pequeño volumen de la empresa Laboratorios Unidos S.A., y ordenó la inmovilización y retiro del mercado de dichos lotes observados.

El Indecopi recordó al público que se pueden comunicar con Digemid al (01) 631-4300 y que el Sistema de Alertas de Consumo permite identificar los riesgos en determinados productos.