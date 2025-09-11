El Indecopi confirmó una multa de 22.97 UIT (S/122,889.5) contra la Inmobiliaria Miraflores Perú S.A.C., tras comprobar que la empresa incumplió con la construcción de un club house ofrecido como parte del proyecto “Miraflores Boulevard Park Plaza – III Etapa”, ubicado en el distrito de Castilla, Piura.

La sanción responde a la denuncia de dos compradores que evidenciaron que la obra nunca se ejecutó, pese a haber sido publicitada con piscinas, canchas deportivas, gimnasio y áreas comunes en un espacio de cinco hectáreas.

La publicidad generó expectativas entre los consumidores, quienes incluso recibieron compromisos formales de que los trabajos se iniciarían en setiembre de 2023 y concluirían en enero de 2024. Sin embargo, al momento de la denuncia, no existía ningún avance constructivo .

Indecopi confirmó que la inmobiliaria incumplió con el club house prometido y dispuso que se inicien las obras en un plazo de 90 días. Foto: Indecopi.

Durante el procedimiento, la inmobiliaria alegó que se encontraba en gestiones con inversionistas para concretar el proyecto. No obstante, la Sala Especializada en Protección al Consumidor determinó que la empresa incumplió tanto con los plazos como con lo ofertado en su publicidad, vulnerando el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige idoneidad y veracidad en la información ofrecida a los clientes.

Además de la multa, el Indecopi dispuso que la inmobiliaria inicie la construcción del club house en un plazo máximo de 90 días hábiles e informe a los compradores sobre el tiempo estimado de culminación. La obra deberá ejecutarse con todas las características anunciadas en la publicidad y bajo estándares que garanticen su adecuada implementación.

La resolución N.° 1683-2025/SPC-INDECOPI, que constituye la segunda y última instancia administrativa, es de acceso público en el portal institucional.