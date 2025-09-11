La compañía canadiense Rio Silver anunció la organización de una colocación privada de hasta 13 millones de unidades, con el objetivo de recaudar US$1,3 millones. Los fondos estarán destinados a exploración y desarrollo de sus proyectos mineros en Perú, además de fortalecer el capital de trabajo de la empresa

Cada unidad emitida estará compuesta por una acción común y un warrant transferible, el cual permitirá adquirir una acción común adicional a US$0,15 durante un periodo de tres años a partir de la fecha de cierre.

La compañía precisó que la colocación podría cerrarse en una o varias etapas, dependiendo de la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange, donde cotizan sus acciones.

Este proyecto es clave en la estrategia de la minera, ya que se encuentra en un entorno donde grandes operadores como Newmont y Southern Peru Copper han desarrollado operaciones en el pasado. (Foto: Rio Silver)

Aceleración de los warrants

El comunicado establece una cláusula de aceleración: si las acciones comunes de Rio Silver alcanzan un precio de US$0,25 o más durante 15 días consecutivos en la bolsa, la empresa tendrá la facultad de adelantar la fecha de vencimiento de los warrants. En ese caso, los inversionistas contarán con 30 días adicionales para ejercerlos, tras el anuncio oficial de la compañía.

En línea con las prácticas del mercado, Rio Silver contempla el pago de comisiones de hasta 8% en efectivo, acciones o warrants, a quienes actúen como intermediarios en la colocación. Asimismo, podrían emitirse warrants de broker equivalentes también al 8%, siempre sujetos a la aprobación regulatoria.

Uso de los fondos

Los ingresos obtenidos de la venta de unidades se orientarán principalmente a financiar actividades de exploración y desarrollo en Perú, país en el que la minera concentra sus operaciones. Una parte del capital también se destinará a gastos corporativos generales y fortalecimiento de liquidez.

Proyectos mineros en Perú

Niñobamba: Ubicado en Ayacucho, una de las zonas con mayor tradición minera del país. La compañía controla cerca de 4.000 hectáreas en este distrito, donde existen indicios de importantes recursos de oro y plata. Dentro de esta concesión destaca la zona de Jorimina, que ya cuenta con estudios geofísicos, geoquímicos y de impacto ambiental, lo que la deja en una etapa avanzada y lista para perforaciones diamantinas. Este proyecto es clave en la estrategia de la minera, ya que se encuentra en un entorno donde grandes operadores como Newmont y Southern Peru Copper han desarrollado operaciones en el pasado.

Maria Norte: Ubicado en Huancavelica, un distrito minero con rica historia y amplia infraestructura disponible. Se trata de una concesión polimetálica con presencia de plata, oro, plomo y zinc, que además ha sido explotada artesanalmente durante décadas. Rio Silver adquirió recientemente este activo de Peruvian Metals, en una operación que incluyó pagos en efectivo, emisión de acciones y warrants, además de una regalía sobre la producción futura. Por su ubicación y características, Maria Norte se perfila como un complemento estratégico para diversificar la cartera de la compañía en el sur del país.

LEA TAMBIÉN: Rio Silver con luz verde de comunidad para avanzar en proyecto de oro Jorimina

TE PUEDE INTERESAR: