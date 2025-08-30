El proyecto minero Tía María (US$ 1.400 millones, Arequipa) sigue sin avances en su ejecución debido a la falta de "licencia social" y a la oposición de comunidades del Valle de Tambo. (Fuente: Andina)
El proyecto minero Tía María (US$ 1.400 millones, Arequipa) sigue sin avances en su ejecución debido a la falta de "licencia social" y a la oposición de comunidades del Valle de Tambo. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que el país atraviesa una etapa decisiva para el futuro de la minería y que, si se destraban los trámites pendientes, once proyectos podrían entrar en operación hacia 2028, con una inversión conjunta superior a US$ 8,000 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Roque Benavides: Perú tiene que atraer toda inversión posible en minería, no solo de China y EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.