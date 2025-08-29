La revisión de la evolución del PBI por sectores también deja sorpresas, pues rebajó la expectativa para uno de los motores de la economía: minería e hidrocarburos. (Fuente: Andina).
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer el nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029. En el documento, el ministerio ratificó que la economía peruana crecerá 3.5% en 2025 y 3.2% promedio en los próximos cuatro años. Una senda que no convence a especialistas consultados por Gestión.

