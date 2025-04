¿Perú como economía avanzada? Las décadas que le tomaría “entrar al club”

En unos días, como cada final de abril, el MEF está obligado a presentar su Informe Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, o simplemente el IAPM. Aunque su contenido es extenso, lo que no va a sorprender es la proyección de crecimiento oficial para este año.

Ya el ministro del sector, José Salardi, ha adelantado que la economía crecería 4% en 2025. Pese a que los analistas y las dos entidades internacionales antes mencionadas prevén un incremento por debajo del 3%, el MEF se mantiene en “su ley”.

“La proyección base es de 4% y estamos sosteniendo esta meta de crecimiento para este 2025. Solamente seremos superados por Argentina, que prácticamente tendrá un efecto rebote (...) Nosotros, con el 4%, tenemos una base importante que nos permite mirar el futuro para trabajar arduamente y generar las condiciones para que el crecimiento pueda ir a tasas de 5% o más, que es el potencial que tiene Perú”, apuntó el ministro durante un evento de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

¿Qué es lo que el MEF tiene bajo el radar que los otros economistas aún no ven y se distancian tanto de la proyección oficial? Salardi resume la posición del ministerio en cinco factores que, a su consideración, impulsarán el crecimiento:

A esto se agrega que, asegura el ministro, el MEF mantiene el compromiso de reducir el déficit fiscal en 2025 y cumplir la regla fiscal para mantener finanzas sostenibles. Se supone que este año, el déficit fiscal debería cerrar en 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), pero, el resultado a marzo todavía muestra que hay trabajo pendiente (3.4% del PBI).

“(...) Este año es bastante desafiante, es retornar el déficit fiscal a niveles de 2.2% (del PBI). Estamos trabajando en ello. Estamos en una política de que los ingresos tributarios puedan seguir creciendo, acompañados de medidas que la Sunat tomará favorablemente. Adicionalmente, el mismo crecimiento económico debería generar una dinámica importante (...)

Por el lado del gasto, agregó, “hay muchas eficiencias que se pueden generar al nivel del Estado, pequeños ajustes que se pueden realizar”. “Los estamos evaluando y en su oportunidad los anunciaremos”, remarcó.

Cabe recordar que el antecesor de Salardi, José Arista, dio luz verde a un plan de austeridad, pero no alcanzó efectos tan relevantes.

Economía peruana para los próximos años

Lo mencionado son los pasos que el MEF planea seguir para un resultado favorable este año. Sin embargo, lo resaltó Salardi, se debe impulsar un mayor crecimiento económico en el mediano plazo.

De hecho, el ministerio hizo estimaciones clave que muestran el futuro del país acorde a su tasa de crecimiento. Ya distintos analistas han resaltado que crecer a ritmo de 3%, por ejemplo, no acelera la reducción de la pobreza o crea más empleo de calidad. Entonces ¿cuánto hay que crecer?

Se revisaron escenarios del PBI per cápita de Perú relativo a las economías avanzadas (en paridad del poder adquisitivo; dólar internacional de 2021). El MEF es claro: “Con un crecimiento del PBI de 3% no se cierra la brecha”.

De hecho, proyectó que creciendo a una tasa de 5%, la brecha se cerraría en el 2068, es decir, 44 años. Y, si el aumento de la economía nacional alcanza un promedio de 7%, la brecha se acotaría en 28 años (2052).

“ Indudablemente, cuanto más dinámicos seamos en materia de crecimiento económico, menos nos demoraremos en ser una economía avanzada . En la medida que podamos crecer a tasas mayores, menos nos demoraremos en sacar a gente de la pobreza, cerrar nuestras brechas, ser mucho más inclusivos, poder acotar brechas importantes con economías avanzadas”, insistió.

La posibilidad de crecer a mayores tasas en el mediano plazo, dijo Salardi, se sostiene en tres ejes prioritarios: fortalecimiento de las inversiones ; impulso sectorial ; y fortalecimiento de la competitividad y productividad .

Sobre el fortalecimiento de las inversiones, Salardi recordó que el Portafolio de Proyectos APP y PA 2025-2026 reúne inversiones por más de US$ 70 mil millones: 80 adjudicaciones entre 2025 - 2026 por US$ 17.1 mil millones; 13 proyectos estructurados por US$ 19.3 mil millones; 12 adendas por US$ 15.3 mil millones; y 14 proyectos de irrigación por US$ 21.1 millones.

En relación al impulso sectorial, insistió que Perú tiene grandes oportunidades en el sector minero: el objetivo es liderar la producción mundial de cobre al 2030; un gran potencial en infraestructura hídrica que ampliará la frontera productiva y desarrollo agroexportador; y, adicionalmente, se tiene un enorme potencial en recursos renovables que permitirá diversificar nuestra matriz energética.

Finalmente, el titular del MEF reconoció que “existe un amplio espacio para seguir mejorando en competitividad y productividad”. En este contexto, el Gobierno lanzó el primer paquete del “shock desregulatorio”.