Yaipén comentó que desde el 6 de enero pusieron en conocimiento al MEF y la PCM sobre su déficit presupuestal. Ahora, tras meses de espera y haber paralizado obras heredadas por la ARCC, habría una salida. Foto: ANIN.
Yaipén comentó que desde el 6 de enero pusieron en conocimiento al MEF y la PCM sobre su déficit presupuestal. Ahora, tras meses de espera y haber paralizado obras heredadas por la ARCC, habría una salida. Foto: ANIN.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Cusco.- La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene dos años de vida, pero aún no puede dejar atrás a su predecesor: la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que le dejó pendiente el cierre de 194 proyectos por S/ 48,900 millones firmados hacia el 2031. Pero no hay más dinero este año para avanzarlas.

TE PUEDE INTERESAR

Paralización de obras de ANIN costará entre S/ 90 y S/ 100 millones, advierte CCL
Capeco alerta que recorte de fondos a la ANIN provocaría 20 mil despidos
ANIN quiere que su presupuesto aumente 140%, pero “nos alejaría de reglas fiscales”, dice MEF

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.