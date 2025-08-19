Contenido de la cláusula anticorrupción que ha vuelto ley el MEF también chocaría con la ley 30737, que aborda los acuerdos de colaboración eficaz, como el que firmó Odebrecht por el caso Lava Jato. (Fuente: Andina).
Contenido de la cláusula anticorrupción que ha vuelto ley el MEF también chocaría con la ley 30737, que aborda los acuerdos de colaboración eficaz, como el que firmó Odebrecht por el caso Lava Jato. (Fuente: Andina).
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo (DS) que ha generado todo tipo de comentarios entre los conocedores de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Perú. Vía esta norma, se ha fijado la obligatoriedad de que toda adenda incluya una cláusula anticorrupción. Un cambio que suena positivo y necesario, pero a que expertos les parece problemático por la forma en la que ha sido oficializada.

