Personas se movilizan en una calle que muestra un letrero fronterizo, en la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas bajo soberanía peruana, el 6 de agosto de 2025. (Foto de Stringer / EFE).
Alessandro Azurín
Una vez más, los desacuerdos políticos no “salpican” a los acuerdos comerciales que pueden realizar países vecinos. Perú y Colombia hoy están aparentemente enfrentados por la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa (Loreto), pero a nivel empresarial se busca reforzar los lazos ya existentes. ProInversión está realizando estos días un evento con ese objetivo.

