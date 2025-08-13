Las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el distrito de Santa Rosa en la isla peruana Chinería, en la frontera con Colombia, han generado tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú en los últimos días.

Pese a este escenario, ambas naciones mantienen una sólida trayectoria en el comercio bilateral, que ha permitido a sus empresas expandir operaciones más allá de sus fronteras y contribuir al crecimiento económico de cada país.

En ese marco, Primax —compañía dedicada a la distribución y comercialización de combustibles y derivados del petróleo— se posiciona como la firma peruana con mayor presencia en el mercado colombiano. Desde su ingreso, ha experimentado un rápido crecimiento que le ha asegurado un lugar competitivo dentro del sector.

En 2024, la empresa registró ingresos cercanos a 10.5 billones de pesos colombianos, lo que representa un incremento del 16.31% frente al año anterior, y obtuvo utilidades por 158,791 millones de pesos. Su patrimonio alcanzó los 554,356 millones de pesos, según información de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Otras empresas peruanas en Colombia

En segundo y tercer lugar se encuentran Yanbal y Aje Colombia, del Grupo Aje. La marca de cosméticos lleva varios años en el mercado colombiano y continúa distinguiéndose en su campo.

Por su parte, la empresa de bebidas, que cuenta con marcas como Cielo, Big Cola y Sporade, tuvo una variación positiva en sus ingresos de 0.24% en 2024. Entre las tres empresas sumaron ingresos por arriba de 12 billones de pesos colombianos durante el año pasado.

Además, tres compañías peruanas más lograron entrar entre las “Mil Empresas Más Grandes de Colombia”, sumando en total más de 1.2 billones de pesos colombianos en ingresos operacionales.

Quimpac de Colombia, Gloria Colombia (Grupo Gloria) y Auna Colombia fueron las que ingresaron al selecto grupo. Esta última cuenta con el mejor patrimonio de las tres y supera la cifra de 900,000 millones de pesos colombianos.

RIPE

Red Iberoamericana de Prensa Económica - La República de Colombia