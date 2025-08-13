La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla de Loreto inició una investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana Carlos Sánchez y John Amia, así como contra los que resulten responsables, por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Según las primeras diligencias, ambos habrían realizado estudios topográficos en la parte sur de la isla Chinería con la presunta intención de establecer que dicho sector pertenecería al territorio colombiano.

La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional, que trasladó a los implicados a la comisaría del distrito de Santa Rosa.

El fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas dispuso una serie de acciones, como la inspección técnico policial del área, la toma de declaraciones a los investigados y agentes intervinientes, así como la recopilación de material audiovisual.

Asimismo, se solicitó información a la Superintendencia de Migraciones para verificar si el ingreso de los ciudadanos al país fue legal.

El Ministerio Público reiteró que continuará persiguiendo los delitos que vulneren la soberanía e integridad nacional.