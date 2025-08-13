La investigación fiscal abarca el presunto manejo irregular de fondos de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima entre los años 2012 y 2014, por un monto que ascendería a un millón de soles. Foto: GEC.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El solicitó al ampliar por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria contra el alcalde de Lima, , y otros implicados en el caso denominado Panama Papers.

El requerimiento fue formulado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga: Petro busca desviar atención de crisis en su país

La solicitud fue presentada ante el juez Jorge Chávez Tamariz, quien programó para el martes 26 de agosto, a las 2:30 p. m., una audiencia virtual para evaluar el pedido. En esta sesión participarán las partes procesales, tras lo cual el magistrado emitirá su decisión.

La investigación fiscal abarca el presunto manejo irregular de fondos de la entre los años 2012 y 2014, por un monto que ascendería a un millón de soles.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga sobre inseguridad en Lima que mencionó Trump: “Está diciendo la verdad”

El caso forma parte de las investigaciones abiertas en el Perú tras la publicación de los Panama Papers en 2016, que expusieron redes de empresas offshore vinculadas a figuras políticas y empresariales de diversos países.

ha rechazado reiteradamente las acusaciones y sostiene que su patrimonio y operaciones financieras son lícitos.

