El Poder Judicial comenzará el viernes 19 de diciembre la audiencia de control de la acusación fiscal contra el congresista José Luna Gálvez y otras personas por supuestas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según RPP, de acuerdo con una resolución del 7 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz iniciará la etapa intermedia del proceso penal, revisando la acusación fiscal, así como las observaciones y pedidos de las partes, para decidir si el caso pasa a juicio oral.

LEA TAMBIÉN: Janet Tello insta a reconocer la probidad de los buenos jueces y sancionar a los deshonestos

El juez dispuso que la audiencia preliminar de control mixto, la cual tiene carácter de inaplazable, sea presencial en la fecha señalada a las 9:00 am en la Corte Superior Nacional de Lima. Asimismo, precisaron que la asistencia de todas las partes es obligatoria.

Otras investigaciones de José Luna

Cabe recordar que la Primera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada pidió 22 años y ocho meses de cárcel para Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

Además, también solicitó 16 años y cuatro meses de prisión para José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez, el mismo tiempo para José Cavassa y 26 años para los exconsejeros Guido Águila y Sergio Noguera.

LEA TAMBIÉN: Advierten que Espinoza podría ser denunciada constitucionalmente si no repone a Benavides

También se pidió 10 años y cuatro meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para varios exfuncionarios de la ONPE involucrados.

Asimismo, José Luna Gálvez también es investigado, junto a otros, por presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas de Solidaridad Nacional en 2011 y 2014.