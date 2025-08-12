El Poder Judicial comenzará el viernes 19 de diciembre la audiencia de control de la acusación fiscal contra el congresista José Luna Gálvez y otras personas por supuestas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según RPP, de acuerdo con una resolución del 7 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz iniciará la etapa intermedia del proceso penal, revisando la acusación fiscal, así como las observaciones y pedidos de las partes, para decidir si el caso pasa a juicio oral.
LEA TAMBIÉN: Janet Tello insta a reconocer la probidad de los buenos jueces y sancionar a los deshonestos
El juez dispuso que la audiencia preliminar de control mixto, la cual tiene carácter de inaplazable, sea presencial en la fecha señalada a las 9:00 am en la Corte Superior Nacional de Lima. Asimismo, precisaron que la asistencia de todas las partes es obligatoria.
LEA TAMBIÉN: Revés para Telefónica: Claro gana demanda por S/ 309.4 millones tras prácticas anticompetitivas
Otras investigaciones de José Luna
Cabe recordar que la Primera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada pidió 22 años y ocho meses de cárcel para Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.
Además, también solicitó 16 años y cuatro meses de prisión para José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez, el mismo tiempo para José Cavassa y 26 años para los exconsejeros Guido Águila y Sergio Noguera.
LEA TAMBIÉN: Advierten que Espinoza podría ser denunciada constitucionalmente si no repone a Benavides
También se pidió 10 años y cuatro meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para varios exfuncionarios de la ONPE involucrados.
Asimismo, José Luna Gálvez también es investigado, junto a otros, por presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas de Solidaridad Nacional en 2011 y 2014.