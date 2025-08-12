PJ iniciará en diciembre audiencia de control contra José Luna por presunta inscripción irregular de Podemos Perú. (Foto: Andina)
PJ iniciará en diciembre audiencia de control contra José Luna por presunta inscripción irregular de Podemos Perú. (Foto: Andina)
comenzará el viernes 19 de diciembre la audiencia de control de la acusación fiscal contra el congresista y otras personas por supuestas irregularidades en la inscripción del ante la (ONPE).

Según RPP, de acuerdo con una resolución del 7 de agosto, Jorge Chávez Tamariz iniciará la etapa intermedia del proceso penal, revisando la acusación fiscal, así como las observaciones y pedidos de las partes, para decidir si el caso pasa a juicio oral.

que la audiencia preliminar de control mixto, la cual tiene carácter de inaplazable, sea presencial en la fecha señalada a las 9:00 am en la . Asimismo, precisaron que la asistencia de todas las partes es obligatoria.

Otras investigaciones de José Luna

Cabe recordar que la Primera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada pidió 22 años y ocho meses de cárcel para , por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

Además, también solicitó 16 años y cuatro meses de prisión para José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez, el mismo tiempo para José Cavassa y 26 años para los exconsejeros Guido Águila y Sergio Noguera.

También se pidió 10 años y cuatro meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para varios exfuncionarios de la ONPE involucrados.

Asimismo, también es investigado, junto a otros, por presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas de Solidaridad Nacional en 2011 y 2014.

