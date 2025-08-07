Claro obtiene victoria judicial ante Integratel (exTelefónica del Perú). Foto: Andina
Claro obtiene victoria judicial ante Integratel (exTelefónica del Perú). Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Revés judicial para los nuevos dueños de Telefónica del Perú (operadora de la marca Movistar), Integratel (controlada por la argentina Integra Capital) en un caso que se remonta a más de dos décadas. ¿Qué ocurrió? En mayo último, el Poder Judicial, a través del 36° Juzgado Civil de Lima, emitió una sentencia en primera instancia que declaró fundada la demanda de América Móvil (Claro) por daños y perjuicios, ordenando a Telefónica del Perú a pagar una indemnización. ¿De qué trata la primera demanda por daños en el sector ‘telco’ con sentencia?

TE PUEDE INTERESAR

Claro Perú inicia pruebas de 5.5G: ¿qué trae la nueva generación de conectividad?
Osiptel: ¿Qué posiciones tienen Bitel, Claro, Entel y Movistar en el ranking de reclamos?
Indecopi ordena a Claro que deje de enviar mensajes promocionales sin consentimiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.