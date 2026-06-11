La suspensión de la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro busca proteger el recurso ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. Foto: Produce.
La suspensión de la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro busca proteger el recurso ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. Foto: Produce.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El dispuso la suspensión de las actividades extractivas de , en una decisión orientada a preservar la sostenibilidad de uno de los recursos pesqueros más importantes para la economía nacional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0162-2026-PRODUCE y comprende el área marítima ubicada entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 16 grados de latitud sur, dentro del ámbito de la Primera Temporada de Pesca 2026.

Según informó la cartera, la decisión se sustenta en la información científica proporcionada por el , cuyos reportes técnicos alertan sobre la persistencia e intensificación de condiciones ambientales cálidas que afectan la disponibilidad y distribución de la anchoveta.

LEA TAMBIÉN: Copeinca, cuál es la proyección de la pesquera peruana ante el Fenómeno El Niño

Produce señaló que, ante este escenario, corresponde aplicar medidas de carácter precautorio para proteger el stock del recurso y evitar impactos sobre la sostenibilidad de la pesquería.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de administrar los recursos hidrobiológicos con criterios científicos, oportunidad y visión de largo plazo. Cuando existe la necesidad de reforzar las medidas de conservación, corresponde actuar con prudencia y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de la pesquería”, afirmó el ministro de la Producción, César Quispe.

La suspensión de la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro busca proteger el recurso ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. Foto: Produce.
La suspensión de la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro busca proteger el recurso ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. Foto: Produce.

La norma establece que la suspensión podrá levantarse de forma total, parcial o progresiva mediante una resolución viceministerial, siempre que los informes científicos del Imarpe determinen una mejora en las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales.

Asimismo, se precisa que, de ser necesarias investigaciones científicas durante el periodo de suspensión, las embarcaciones que participen en dichas actividades deberán contar con autorización previa del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, sustentada en informes técnicos del Imarpe.

LEA TAMBIÉN: El Niño Costero en Perú: esto le costó a la pesca y agro cada “aparición” del fenómeno

“El enfoque precautorio es una herramienta fundamental para asegurar que las decisiones de manejo pesquero se adopten oportunamente. Nuestro objetivo es proteger el recurso, el ecosistema marino y garantizar que esta actividad, que genera empleo, inversión y desarrollo para el país, pueda mantenerse en el tiempo”, añadió el titular de Produce.

TE PUEDE INTERESAR

¿Peligra la pesca? Lo que se evalúa para la nueva temporada de anchoveta
Precio de harina de pescado llega a los US$ 2,500 y Perú prolonga veda de anchoveta
Autorizan el inicio de primera temporada de pesca de anchoveta para zona Norte-Centro
Produce cierra segunda temporada de anchoveta en el norte-centro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.