El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la suspensión de las actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca destinadas al consumo humano indirecto en la zona Norte-Centro del país, en una decisión orientada a preservar la sostenibilidad de uno de los recursos pesqueros más importantes para la economía nacional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0162-2026-PRODUCE y comprende el área marítima ubicada entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 16 grados de latitud sur, dentro del ámbito de la Primera Temporada de Pesca 2026.

Según informó la cartera, la decisión se sustenta en la información científica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), cuyos reportes técnicos alertan sobre la persistencia e intensificación de condiciones ambientales cálidas que afectan la disponibilidad y distribución de la anchoveta.

Produce señaló que, ante este escenario, corresponde aplicar medidas de carácter precautorio para proteger el stock del recurso y evitar impactos sobre la sostenibilidad de la pesquería.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de administrar los recursos hidrobiológicos con criterios científicos, oportunidad y visión de largo plazo. Cuando existe la necesidad de reforzar las medidas de conservación, corresponde actuar con prudencia y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de la pesquería”, afirmó el ministro de la Producción, César Quispe.

La suspensión de la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro busca proteger el recurso ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. Foto: Produce.

La norma establece que la suspensión podrá levantarse de forma total, parcial o progresiva mediante una resolución viceministerial, siempre que los informes científicos del Imarpe determinen una mejora en las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales.

Asimismo, se precisa que, de ser necesarias investigaciones científicas durante el periodo de suspensión, las embarcaciones que participen en dichas actividades deberán contar con autorización previa del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, sustentada en informes técnicos del Imarpe.

“El enfoque precautorio es una herramienta fundamental para asegurar que las decisiones de manejo pesquero se adopten oportunamente. Nuestro objetivo es proteger el recurso, el ecosistema marino y garantizar que esta actividad, que genera empleo, inversión y desarrollo para el país, pueda mantenerse en el tiempo”, añadió el titular de Produce.