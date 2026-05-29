El Ministerio de la Producción (Produce) informó la suspensión temporal de la extracción y desembarque del recurso bonito (Sarda chiliensis chiliensis) en todo el litoral peruano, luego de alcanzarse el 90% del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) previsto para esta pesquería en el 2026.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA), en cumplimiento de las disposiciones establecidas mediante la Resolución Ministerial N.° 000114-2026-PRODUCE, que fijó las cuotas máximas permitidas con el objetivo de garantizar el aprovechamiento sostenible de la especie.

En ese contexto, Produce precisó que actualmente no existe ningún punto autorizado para el desembarque de bonito a nivel nacional, debido a que también quedó sin efecto el listado de desembarcaderos habilitados para esta actividad.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que la decisión responde al compromiso del Estado con la conservación de los recursos hidrobiológicos y la protección de la actividad pesquera formal.

“Las cuotas de captura se establecen sobre la base de criterios técnicos y científicos para asegurar la sostenibilidad del recurso bonito y evitar su sobreexplotación. El cumplimiento de estas medidas es fundamental para proteger el equilibrio del ecosistema marino y garantizar la continuidad de la pesca artesanal en beneficio de miles de familias peruanas”, sostuvo.

Produce suspendió temporalmente la pesca y desembarque de bonito en todo el litoral peruano. Foto: Produce.

Asimismo, el sector exhortó a armadores pesqueros, administradores de puntos de desembarque, transportistas, comercializadores, mercados, restaurantes y plantas de procesamiento a cumplir las disposiciones vigentes y sumarse a las acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Produce recordó que la suspensión de las actividades extractivas del bonito se aplicó de manera progresiva, tras verificarse el cumplimiento de los límites de captura establecidos para las distintas flotas autorizadas.

Antes de autorizar la reapertura para la extracción del saldo pendiente de la cuota, el ministerio indicó que se implementarán nuevas medidas de ordenamiento orientadas a reforzar las labores de supervisión y control en la actividad pesquera.

Finalmente, la entidad reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de fiscalización en todo el litoral peruano para asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y preservar la sostenibilidad de la pesca nacional.