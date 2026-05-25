Caso Mango: En los últimos días, el copropietario y vicepresidente de Mango, de 45 años, fue interrogado por los hechos que rodearon la muerte de su padre, el fundador de la compañía, Isak Andic. | Foto: Wikimedia
Caso Mango: En los últimos días, el copropietario y vicepresidente de Mango, de 45 años, fue interrogado por los hechos que rodearon la muerte de su padre, el fundador de la compañía, Isak Andic. | Foto: Wikimedia
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La esperanza de una aparición discreta se desvaneció apenas Jonathan Andic llegó a un juzgado a las afueras de Barcelona. Esposado, con la cabeza gacha y escoltado por cinco agentes de los Mossos d’Esquadra, subió las escaleras entre el sonido incesante de las cámaras. Poco más de dos horas después quedó en libertad bajo fianza.

TE PUEDE INTERESAR

Megaplaza y Minka: estos son los proyectos que prepara Parque Arauco en los malls
¿El delivery gratis ya fue?: lo que hacen Yape, Marathon y Carsa para crecer su ecommerce
El otro éxito de Florentino Pérez fuera del Real Madrid: ¿en qué invierte?
Elon Musk vs. Sam Altman: la IA necesita urgentemente más supervisión, ¿pero de quién?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.