De acuerdo al estudio sectorial, elaborado por la consultora Lock by Dichter & Neira, la elección de un nuevo gobernante, al cierre de junio, no había generado ningún cambio en los planes de un 66% de los bodegueros; en tanto, solo un 20% apuntaba a ampliar surtido e incrementar stock ante un nuevo rostro en la dirección del país.

“Vemos que los propietarios de las bodegas tienen una actitud pasiva antes que proactiva; es decir de cautela frente al nuevo gobierno. En gran parte, dicha posición respondería a que cuando se realizó este análisis (cierre de primer semestre) todavía existia incertidumbre sobre el ganador de las elecciones”, manifestó Patricia Pellón, gerente Comercial de Lock by Dichter & Neira.

En ese sentido, la ejecutiva consideró que la postura de estos microempresarios se sostendría o cambiaría, en los siguientes meses, sujetos a las decisiones que se tomen en cuanto a problemas que hoy les afectan directamente. De hecho, un 36% de tenderos identificó como una prioridad la atención de la seguridad ciudadana; además, de control de la inflación, reducción de impuestos, acceso a financiamiento, entre otras acciones.

“Los negocios han tomado sus propias acciones y vienen protegiendo sus negocios con cámaras, rejas de seguridad y otras alternativas que le han merecido inversiones personales. Sin embargo, más allá de eso, quieren ver medidas concretas en seguridad ciudadana y sentir que están siendo respaldados verdaderamente por sus representantes”, indicó la especialista.

Pellón resaltó que al finalizar el primer semestre, la sensación de inseguridad que evidencian los bodegueros se ha profundizado en relación a 12 meses atrás. Así, un 71% de estos negociantes consideró, al cierre de junio, que incrementó la delincuencia en el país, a diferencia de un 64% que creyó lo mismo en similar periodo del 2025. “Esta percepción se profundiza en mayor medida en los comercios que se sitúan en el norte y centro del Perú”, agregó.

Bodegas optimistas y con intención de inversión

En otro momento, la gerente Comercial de Lock by Dichter & Neira destacó la resiliencia del sector bodeguero, el cual pese a afrontar contingencias de precios en periodos anteriores y actualmente problemas de inseguridad ciudadana, mantiene su perspectiva de inversión. Al cierre de junio, en un 79% de tenderos prevalecía los ánimos de desembolsos en sus negocios, a modo de conservar el surtido en productos básicos y de alta rotación.

“No obstante, es preciso hacer también un zoom en la percepción de altos precios que experimenta el bodeguero. Hoy, un 66% de estos comerciantes considera que los productos están altos y muchos más altos, cuando hace un año un 60% tenía similar posición. En parte, creería que esto ocurre como consecuencia de la guerra en Medio Oriente y del aumento en el precio del petróleo que impacta en el valor del transporte y los fletes”, justificó.

Pese a esta situación, la mayoría de los propietarios de bodegas conserva una visión favorable del futuro, siendo que alrededor de nueve de cada 10 bodegueros espera que su comercio mejore o permanezca estable durante el próximo año. “La fortaleza del canal tradicional en el país permite que mientras algunos de estos comercios cierran, otros nuevos surgen. Y es que la bodega es la unidad de negocio infaltable en cualquier parte del territorio nacional”, culminó.

Ficha técnica

Metodología: encuestas presenciales a bodegueros.

encuestas presenciales a bodegueros. Alcance: Lima; región norte (Chiclayo, Piura y Trujillo); región sur (Arequipa, Cusco e Ica - Chincha); y centro (Huancayo).

Lima; región norte (Chiclayo, Piura y Trujillo); región sur (Arequipa, Cusco e Ica - Chincha); y centro (Huancayo). Muestra: 1,713 bodegas.

1,713 bodegas. Fecha de campo: Junio de 2026.