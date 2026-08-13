Las bodegas son uno de los negocios más afectados por la inseguridad ciudadana. (Foto: Difusión)
Las bodegas son uno de los negocios más afectados por la inseguridad ciudadana. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
mailMayumi García

Entre los muchos negocios que acuden de manera muy frecuente al consumidor se encuentran las bodegas, cuyos comercios son células fundamentales del canal tradicional en nuestro país. Determinar la relevancia de estos establecimientos es prioritario en la medida que forman parte de uno de los sectores que se sienten más vulnerables ante la inseguridad generalizada y, por ende, demandan medidas concretas del nuevo Gobierno. Pero, desde su lado, ¿qué alistan estos comercios frente al nuevo contexto político?

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