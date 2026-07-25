Alejandra Montoya, vicepresidenta de Cafés, Culinarios y Bebidas para Nestlé Perú y Bolivia, señaló que desde junio último la compañía ha incursionado con nuevas alternativas en su línea de café, específicamente, en lo que corresponde a Nescafé Gold, la opción premium de Nescafé. En concreto, el objetivo de la marca apunta a capitalizar mayores ventas, principalmente, en negocios del canal tradicional, considerando que este producto ya cuenta con preferencia sobre todo en el canal moderno.

“Nescafé Gold lidera la categoría premium, pero con determinados formatos (frascos de 190, 95 y 50 gramos) solo se encontraba en un nicho muy específico (canal moderno). Lo cierto, es que si queremos competir, debemos aceptar que el 70% de las ventas en Perú están en el canal tradicional y nosotros, en nuestro objetivo de democratizar el acceso a este café premium a todos los hogares, hemos aumentado la disponibilidad de las presentaciones”, explicó la vocera.

En esta estrategia, el factor precio asume un papel clave, entendiéndose que el plan de la compañía se orienta a la entrega de Nescafé Gold en una versión acotada a un precio accesible para el ticket gestionado en bodegas o mercados. “Estamos hablando de una presentación de 11 gramos a precio sugerido de S/2.80; mientras, otras dos presentaciones de 135 y 45 gramos irían especialmente a autoservicios, donde el ticket es ligeramente mayor al de una bodega”, añadió la ejecutiva.

De momento, Montoya señaló que el propósito es lograr mayor compra de Nescafé Gold en consumidores del canal tradicional de Lima y de la zona sur del país, donde se ha identificado mayor inclinación por la adquisición de la marca Nescafé. A diferencia, la representante dijo que los compradores del norte del Perú se caracterizan por una preferencia más elevada hacia la marca Kirma.

“En nuestra estrategía de regionalización consideramos que nuestros consumidores, según zona, tienen gustos y ocasiones de consumo muy diferenciados. Esta segmentación permite ver a dónde dirigirnos, con un café de sabor más intenso; además, de innovaciones que traeremos enfocados en este perfil”, expresó.

Alejandra Montoya, vicepresidenta de Cafés, Culinarios y Bebidas para Nestlé Perú y Bolivia. (Foto: Nestlé)

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Perú, ¿posible abastecedor de grano para Nescafé?

Montoya destacó que actualmente la compañía se abastece de granos de café de diferentes orígenes del mundo para la producción de su marca Nescafé, siendo esto el resultado de la recolección de más de 2 millones de caficultores. La variedad del grano usado es arábica, procedente de países como Brasil, Colombia, Reino Unido, entre muchos otros orígenes, dado el volumen de demanda de grano de la multinacional.

“Nosotros también exploramos y evaluamos los volúmenes de granos disponibles en Perú para que sean parte de las recetas de nuestros blends de café. Sin duda, Perú es un país riquísimo en café, con un alto nivel de grano, y por supuesto que queremos que sea parte de este plan, aunque de momento no hay nada concreto”, remarcó la ejecutiva.

La vocera destacó que el mercado peruano, con un consumo de 64 tazas anuales de café en comparación a países vecinos con más de 200 tazas al año, representa un significativo espacio para elevar la venta de este producto, indistinto de que sea a través de ofertas como Nescafé, Kirma o de las propuestas de las cafeterías de especialidad.

El dato

El portafolio de Nescafé Gold orientado a canal moderno abarca presentaciones de 50; 95 y 190 gramos, con precios sugeridos que van desde S/ 18.20 hasta los S/ 42

En lo que corresponde a bebidas, Montoya afirmó que la empresa ha colocado especial enfásis en promover nuevas ocasiones de consumo con su producto Milo, cuya bebida viene incrementando su uso diluido en frío. Por el contrario, en Nesquik recientemente introdujo al mercado su segunda variante (antes solo chocolate), en sabor fresa.

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