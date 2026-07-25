Nestlé está apostando por nuevos precios y formatos en Nescafé Gold. (Foto: Nestlé)
Nestlé está apostando por nuevos precios y formatos en Nescafé Gold. (Foto: Nestlé)
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Mayumi García
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El consumo per cápita aún bajo de café por parte de los peruanos se convierte en una oportunidad de crecimiento relevante para la multinacional Nestlé; ello, de modo de captar mayor mercado con sus marcas Kirma y, principalmente, Nescafé. De este modo, la compañía suiza, con operaciones en Perú desde hace más de 80 años, se ha encaminado a la ejecución de acciones que conlleven a fortalecer la presencia de esta unidad de negocio dentro del territorio nacional.

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