Nestlé representa un jugador importante en el mercado de nutrición infantil en Perú.(Foto: Agencia Uno)
Nestlé representa un jugador importante en el mercado de nutrición infantil en Perú.(Foto: Agencia Uno)
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Eduardo Sotelo
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En un mercado donde la nutrición infantil mantiene una alta relevancia dentro del consumo de los hogares, la multinacional Nestlé refuerza su base tradicional mientras explora nuevas oportunidades de crecimiento. En Perú, la división Nutrition & Health concentra buena parte de su operación en fórmulas infantiles y leches de crecimiento -como NAN y Nido-, categorías que siguen marcando el ritmo del negocio. La innovación es la clave.

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