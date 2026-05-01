“Nuestro negocio sigue estando muy concentrado hacia fórmulas infantiles y leches de crecimiento”, señaló Paola de la Torre, directora de Nestlé Nutrition Perú, a Gestión. No obstante, precisó que el foco ya no es solo consolidar esa base, sino ampliarla: “Tenemos mucha oportunidad de seguir innovando y trayendo nuevas cosas al mercado peruano, para acompañar otros momentos de la vida”.

En esa línea, la compañía ha ido sumando nuevas propuestas como Materna -una línea de suplementos y vitaminas orientada a la nutrición desde la preconcepción, embarazo y postparto-, además de probióticos (NanCare) y vitaminas. A ello se suma un portafolio más amplio en alimentación infantil, con marcas como Gerber, así como cereales (Nestum y Cerelac), compotas y snacks.

“Los portafolios se hacen grandes no por querer tener más SKUs -unidades o variedades de producto-, sino por el entendimiento de necesidades nutricionales en cada momento de vida”, explicó la ejecutiva.

Liderazgo en una categoría exigente

El mercado de nutrición infantil en Perú mueve alrededor de S/ 500 millones, según indicó la propia ejecutiva, donde Nestlé mantiene una posición relevante. “Tenemos un 22.5% de participación de mercado y eso lo vamos siguiendo mes a mes”, comentó De la Torre.

A nivel global, agregó, la compañía se mantiene como líder en nutrición infantil y adulta, lo que le permite apalancar investigación, desarrollo e innovación en distintos mercados. En ese contexto, el diferencial frente a otros competidores no pasa únicamente por marca o comunicación.

“Creemos mucho en la ciencia y el respaldo científico de nuestros productos, más allá del marketing”, afirmó Paola de la Torre, directora de Nestlé Nutrition Perú. (Foto: Nestlé)

“Llevamos muchos años invirtiendo en probióticos y en componentes como los HMOs (oligosacáridos de la leche materna), que podemos integrar a nuestros productos”, contó la ejecutiva, en referencia a desarrollos que buscan acercar las fórmulas a los beneficios de la leche materna.

Además, tras el retiro preventivo de productos Nestlé meses atrás, la compañía reforzó sus procesos. “Se han hecho cambios en proveedores y en los sistemas de evaluación, trabajando con autoridades internacionales y locales”, comentó, destacando ajustes tanto en proveedores como en controles de calidad.

Canal farmacéutico, multicanalidad y acceso

En términos comerciales, el canal farmacéutico es el principal punto de venta. “Concentra aproximadamente entre 70% y 80% del mercado”, detalló De la Torre, quien explicó que este canal no solo asegura trazabilidad, sino que también está vinculado al rol del profesional de salud en la recomendación.

Nestlé también ha desarrollado una estrategia multicanal que incluye autoservicios, supermercados y canales tradicionales como bodegas y mercados, dependiendo del tipo de producto. “Todavía los mercados y bodegas son los canales de mayor frecuencia y proximidad con el consumidor”, comentó la ejecutiva, al explicar cómo la empresa adapta su distribución según los hábitos de compra.

Esta combinación de canales responde a un objetivo claro: ampliar alcance sin perder especialización. En esa línea, destacó que el consumidor peruano evalúa valor más allá del precio: “Es un consumidor muy inteligente y va a buscar la mejor alternativa, sobre todo en temas de nutrición y salud”.

LEA TAMBIÉN: Nestlé trasladará operaciones de su planta en Nicaragua a otras fábricas de América Latina

Las innovaciones de Nestlé en el mercado peruano

Uno de los ejemplos más claros de adaptación al mercado peruano es el desarrollo de fórmulas infantiles líquidas NAN en formato evaporado, pensadas a partir de hábitos locales. “Entendimos que la leche evaporada tenía una penetración enorme en los hogares”, indicó De la Torre.

El resultado fue un producto diseñado específicamente para Perú, que no se exporta, justamente por su enfoque local. “Es una innovación pensada en el consumidor peruano y en sus usos y costumbres. Buscamos poner al consumidor al centro”, agregó.

Pese a estas innovaciones, el crecimiento del negocio enfrenta un factor estructural: la dinámica demográfica. “Son categorías donde todo el tiempo hay nuevos consumidores, nuevas mamás, nuevos papás, pero no es que la tasa de natalidad crece, sino al contrario, decrece”, afirmó. Sin embargo, precisó que, si bien el ritmo de nacimientos se reduce, la demanda por nutrición especializada se mantiene, lo que sostiene la categoría.

La ejecutiva también descartó que el crecimiento de esta unidad implique un desplazamiento de otras categorías dentro del portafolio de la compañía. “No es que se reemplacen otras categorías, son momentos de consumo distintos”, comentó De la Torre, destacando que la nutrición responde a necesidades específicas en etapas puntuales.

En ese contexto, De la Torre señaló que el foco estará en seguir ampliando la oferta y capturar nuevas oportunidades dentro de la categoría. “Tenemos portafolios mucho más amplios que estamos interesados en seguir evaluando para traer aquí en el Perú”, adelantó. Así, el crecimiento del negocio apunta a sostenerse más en valor -innovación y nuevas subcategorías- que en volumen.