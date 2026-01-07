El Indecopi, mediante su Sistema de Alertas de Consumo, informó que la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C. anunció el retiro del lote 52840742F2 de las fórmulas infantiles NAN Supreme Pro 2, en la presentación en lata de 800 g, con Registro Sanitario I3000024E NANSMR.

Según lo informado por el proveedor, existe la probabilidad de que el producto contenga cereulida, una toxina que podría generar síntomas como vómitos y diarrea, por lo que se ha dispuesto el retiro preventivo del mercado.

Si bien hasta el momento no se han reportado casos de menores afectados, de acuerdo con la información proporcionada a la autoridad, alrededor de 4,150 latas de este lote habrían sido ofertadas en el mercado. Sin embargo, aún se encuentra en evaluación la cantidad de unidades que efectivamente habrían sido adquiridas.

El Indecopi exhorta a los consumidores a evitar el consumo del producto correspondiente al lote indicado y a contactar al proveedor para recibir orientación. Para ello, Nestlé Marcas Perú S.A.C. ha puesto a disposición de los consumidores los siguientes canales de atención:

Teléfono gratuito: 0800 10210

Correo electrónico: servicioalconsumidor@pe.nestle.com.

Para conocer más detalles sobre esta alerta de consumo, los ciudadanos pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/alerta/lote-de-formulas-infantiles-nan-supreme-pro-2-podria-presentar-toxina-cereulida.El Indecopi recuerda que si algún consumidor ha sido afectado por el uso de los productos alertados, puede reportar esta situación aquí: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.