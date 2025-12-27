Los consumidores que hayan resultado afectados por el uso de productos alertados pueden reportar el incidente a través del Sistema de Alertas de Consumo. Foto: referencial / Freepik
Los consumidores que hayan resultado afectados por el uso de productos alertados pueden reportar el incidente a través del Sistema de Alertas de Consumo. Foto: referencial / Freepik
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Indecopi advirtió que 316 automóviles de las marcas Jeep, Dodge y Ford podrían presentar , por lo que hizo llamados a revisión.

En esa línea, detallaron que los lotes de los vehículos son:

  • Jeep Grand Cherokee Laredo 4x2, Laredo 4x4 y Limited 4x4
  • Dodge Durango
  • Ford EcoSport 2018

Según el Indecopi, 303 coches observados son de la marca Jeep y Dodge, y 13, de Ford. Los primeros fueron fabricados en Estados Unidos y el segundo lote, en Brasil.

LEA TAMBIÉN: Tarjetas de crédito están más caras en estas fiestas: ¿qué operaciones son más costosas?

La observación en Dodge y Jeep se da por un posible error en la lectura de presión del circuito primario por parte de la unidad hidráulica del módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS), lo que podría ocasionar el encendido indebido de las luces de freno y la desactivación del ABS y del control electrónico de estabilidad (ESC).

De esa manera, el auto podría arrancar y salir de la posición de estacionamiento sin que el conductor pise el pedal de freno, lo que eleva el riesgo de choques.

LEA TAMBIÉN: Nueva obra frente a tu vivienda cubre el paisaje, ¿puedes pedir te reduzcan el alquiler?

Mientras que en el caso de Ford se comprobó que podría haber una resonancia en el tensor de la correa de distribución y ocasionar su rotura, la pérdida de sincronismo del motor y la imposibilidad de encender el vehículo.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi ordena a Oechsle eliminar cláusula en cambios y devoluciones
Indecopi ordena retiro del mercado de vajilla de cerámica por riesgos a consumidores
Indecopi sancionó a Plaza Vea por no validar identidad de cliente en consumos no reconocidos
Indecopi multa a promotora de colegio privado por incumplir normas de convivencia escolar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.