El Indecopi advirtió que 316 automóviles de las marcas Jeep, Dodge y Ford podrían presentar fallas que podrían poner en riesgo la seguridad de los consumidores, por lo que hizo llamados a revisión.

En esa línea, detallaron que los lotes de los vehículos son:

Jeep Grand Cherokee Laredo 4x2, Laredo 4x4 y Limited 4x4

Dodge Durango

Ford EcoSport 2018

Según el Indecopi, 303 coches observados son de la marca Jeep y Dodge, y 13, de Ford. Los primeros fueron fabricados en Estados Unidos y el segundo lote, en Brasil.

La observación en Dodge y Jeep se da por un posible error en la lectura de presión del circuito primario por parte de la unidad hidráulica del módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS), lo que podría ocasionar el encendido indebido de las luces de freno y la desactivación del ABS y del control electrónico de estabilidad (ESC).

De esa manera, el auto podría arrancar y salir de la posición de estacionamiento sin que el conductor pise el pedal de freno, lo que eleva el riesgo de choques.

Mientras que en el caso de Ford se comprobó que podría haber una resonancia en el tensor de la correa de distribución y ocasionar su rotura, la pérdida de sincronismo del motor y la imposibilidad de encender el vehículo.