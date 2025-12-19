El Indecopi, a través de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, ratificó una sanción de 11.6 UIT (S/ 62,060) contra Compañía Food Retail S. A. C. – Plaza Vea, la cual no validó la identidad del titular de una tarjeta de crédito antes de procesar dos pagos no reconocidos.

El hecho data de diciembre del 2023, cuando un cliente de Plaza Vea detectó dos consumos no autorizados con su tarjeta de crédito, por los montos de S/3,980 y S/23,789.

Según la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad, en primera instancia el supermercado no aplicó las medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, como validar la identidad del usuario.

Según Plaza Vea las operaciones se realizaron con el uso del PIN secreto, considerado un mecanismo válido de autenticación; no obstante, el Indecopi indicó que ello no exime a los establecimientos de su deber de verificar de forma previa y fehaciente la identidad del titular de la tarjeta.

El colegiado enfatizó que la responsabilidad por los consumos no reconocidos recae en el establecimiento comercial cuando no revelan que se cumplió con los procesos de identificación del cliente antes de validar la transacción.