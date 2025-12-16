De cara al proceso de matrícula 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intensificará la fiscalización a colegios privados a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La campaña escolar del próximo año incorporará, además, un énfasis específico en la correcta aplicación de las becas por orfandad, así como en la prevención de prácticas discriminatorias y cobros indebidos, informó Milagros Cecilia Pozo Ascuña, directora de la Dirección de Fiscalización del Indecopi.

El alcance de la Campaña Escolar 2026

Milagros Cecilia Pozo Ascuña explicó que la campaña tiene como objetivo verificar que los colegios privados cumplan con sus obligaciones antes, durante y después del proceso de matrícula, en aspectos económicos, informativos y de convivencia escolar.

“Buscamos verificar que los colegios cumplan sus obligaciones establecidas en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor, incluyendo nuevas obligaciones como las vinculadas a las becas por orfandad”, señaló.

Este año, Indecopi fiscalizará una muestra de 500 colegios privados, seleccionados de un universo de más de 13,000 centros educativos a nivel nacional, con participación de sus oficinas regionales.

Becas por orfandad: aplicación obligatoria y sin excepciones

Uno de los principales focos de la campaña 2026 será la correcta aplicación de las becas por orfandad, que obligan a los colegios a asumir el 100% de la pensión del estudiante cuando este pierde al padre, madre o tutor responsable del pago.

“La norma se aplica para todos los colegios, sin excepción, independientemente de su tamaño o si se trata de una microempresa”, precisó Pozo Ascuña.

Indicó que el beneficio se extiende hasta la culminación de toda la educación en ese centro educativo, incluso si el estudiante se encuentra en secundaria. Para acceder a la beca, los únicos requisitos permitidos son:

Certificado de defunción del padre o tutor responsable del pago.

del padre o tutor responsable del pago. Declaración jurada que acredite que la familia no cuenta con recursos para cubrir la pensión.

Cualquier exigencia adicional —como contratos de alquiler o boletas de pago— constituye un incumplimiento.

Información económica: plazos y obligaciones previas a la matrícula

Indecopi también fiscaliza el cumplimiento del deber de información económica, que obliga a los colegios a comunicar oportunamente los montos de matrícula y pensiones.

“La información debe ser comunicada 30 días antes de culminar el año escolar y 30 días antes de iniciar el proceso de matrícula”, explicó la funcionaria.

Esta exigencia busca que los padres puedan evaluar con anticipación si continúan o no en el centro educativo y evitar conflictos posteriores.

Cobros indebidos y prácticas prohibidas

Entre las conductas más recurrentes bajo fiscalización figuran los cobros no autorizados, como polladas, bingos, rifas u otros pagos ajenos al servicio educativo.

También se sancionan prácticas prohibidas destinadas a presionar el pago de pensiones, como impedir evaluaciones, exhibir listas de deudores o condicionar la prestación del servicio educativo.

Pozo Ascuña aclaró que las actividades organizadas exclusivamente por padres de familia son válidas, siempre que el colegio no intervenga ni formal ni indirectamente. “El problema surge cuando el centro educativo emite comunicados o realiza el cobro”, precisó.

Discriminación y vacantes para estudiantes con discapacidad

La campaña 2026 también supervisa posibles actos de discriminación, especialmente en el acceso a la matrícula de estudiantes con discapacidad.

Los colegios deben reservar dos vacantes por aula y grado para estudiantes con discapacidad leve o moderada, acreditada mediante informe médico. Si estas vacantes ya están cubiertas, el colegio debe demostrarlo documentalmente ante Indecopi.

“Si el colegio no sustenta que las vacantes fueron ocupadas, existe un indicio de incumplimiento”, advirtió la directora de Fiscalización.

Reclamos, denuncias y fiscalización de oficio

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Indecopi registró 3,209 reclamos y 1,646 denuncias en educación básica regular. Los principales motivos fueron cobros indebidos, prácticas prohibidas para exigir pagos, problemas de idoneidad del servicio y discriminación.

Pozo Ascuña explicó que la campaña escolar es una acción de oficio, es decir, no requiere una denuncia previa. Sin embargo, los padres pueden presentar reclamos ante el colegio o directamente ante Indecopi durante todo el año.

“Lo que buscamos es que los colegios corrijan sus conductas y mejoren su cumplimiento normativo”, concluyó.