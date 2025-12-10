La Oficina Regional del Indecopi en Cusco inició de oficio procedimientos administrativos sancionadores (PAS) contra quince colegios privados por presuntas vulneraciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor y a las normas que regulan la convivencia escolar. Las acciones forman parte de las supervisiones realizadas este año para resguardar los derechos de los padres de familia y estudiantes.

Según las investigaciones preliminares, se habrían detectado prácticas como la retención de libretas de notas ante retrasos en el pago de pensiones, la publicación de comunicados que exponen casos de morosidad, así como la ausencia o uso incorrecto del Libro de Reclamaciones.

También figuran el posible direccionamiento en la compra de textos escolares y la exigencia de materiales que no forman parte del servicio educativo, entre ellos artículos de limpieza o aseo.

Entre otras presuntas infracciones, se habrían registrado casos de direccionamiento en la compra de textos escolares y la exigencia de materiales que no corresponden al servicio educativo. Foto: Indecopi.

Indecopi evaluará además si se produjo el cobro de intereses moratorios por encima del límite fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Otro punto en revisión es el cumplimiento de las medidas para prevenir y atender situaciones de violencia o bullying escolar; en algunos casos se encontró falta del Plan de Convivencia Democrática, inconsistencias en el Libro de Registro de Incidencias y la ausencia de reportes en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación.

¿Qué colegios están en la lista?

Los procedimientos alcanzan a los colegios San Juan de Dios, El Nazareno, San Agustín, Galileo, Domingo Savio, Raimondi, Pío Rosario Núñez del Prado, Inmaculada Concepción, San Antonio Abad, José Andrés Rázuri Estevez, La Salle de Quillabamba, Inmaculada Concepción de Anta, Rosa de América y Virgen del Carmen.

En paralelo, el colegio Lincoln es investigado por no atender un requerimiento de información dentro de otra indagación iniciada de oficio.