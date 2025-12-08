Indecopi instala un nuevo estándar: programas de cumplimiento en protección al consumidor. Foto: Indecopi.
Indecopi instala un nuevo estándar: programas de cumplimiento en protección al consumidor.
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En el Perú, el compliance ha estado siempre ligado a prevención de lavado, regulación financiera o controles internos exigidos por autoridades sectoriales. Pero, en materia de protección al consumidor, su adopción ha sido voluntaria y poco extendida.

