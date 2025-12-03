Indecopi multó por 78.29 UIT (S/ 418,851) a Smartfit Perú SAC por no brindar condiciones mínimas de seguridad y poner en riesgo la integridad de sus clientes.

La sanción se da porque un local de Smartfit en San Martín de Porres tenía un ascensor en mal estado, lo que provocó que una usuaria cayera al vacío y sufriera lesiones físicas.

Según la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (ILN), Smartfit incurrió en tres infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor:

Vulnerar el deber de seguridad permitiendo que un ascensor defectuoso, y cuyo piso no correspondía al nivel de salida, se activara, causando la caída de la persona. Se impuso aquí una multa de 32.35 UIT.

LEA TAMBIÉN: Pago de gratificaciones en diciembre 2025 incluirá una bonificación extraordinaria

Dos infracciones al deber de idoneidad porque no realizaron acciones inmediatas de rescate ni primeros auxilios. Cada una de 22.97 UIT.

La multa por el accidente ocurrido en San Martín de Porres asciende a 78.29 UIT, y la resolución aún puede ser apelada. Foto: difusión

Asimismo, el Indecopi exhortó a la cadena de gimnasios a devolver el dinero correspondiente a los días en los que la denunciante no pudo usar el servicio contratado.

También tendrá que capacitar a todo su personal en la sede de SMP en primeros auxilios.

“La decisión del Colegiado aún puede ser apelada. Si la empresa presenta este recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa del Indecopi”, concluyó el organismo.