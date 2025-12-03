La caída de una usuaria destapó incumplimientos que hoy impactan en la empresa. Empresa tendrá que asumir multa cercana al medio millón de soles. Foto: difusión / GEC
La caída de una usuaria destapó incumplimientos que hoy impactan en la empresa. Empresa tendrá que asumir multa cercana al medio millón de soles. Foto: difusión / GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Indecopi multó por 78.29 UIT (S/ 418,851) a Smartfit Perú SAC

La sanción se da porque tenía un ascensor en mal estado, lo que provocó que una usuaria cayera al vacío y sufriera lesiones físicas.

Según la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (ILN), Smartfit incurrió en tres infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor:

  • Vulnerar el deber de seguridad permitiendo que un ascensor defectuoso, y cuyo piso no correspondía al nivel de salida, se activara, causando la caída de la persona. Se impuso aquí una multa de 32.35 UIT.
  • Dos infracciones al deber de idoneidad porque no realizaron acciones inmediatas de rescate ni primeros auxilios. Cada una de 22.97 UIT.
La multa por el accidente ocurrido en San Martín de Porres asciende a 78.29 UIT, y la resolución aún puede ser apelada. Foto: difusión
La multa por el accidente ocurrido en San Martín de Porres asciende a 78.29 UIT, y la resolución aún puede ser apelada. Foto: difusión

Asimismo, a devolver el dinero correspondiente a los días en los que la denunciante no pudo usar el servicio contratado.

También tendrá que capacitar a todo su personal en la sede de SMP en primeros auxilios.

“La decisión del Colegiado aún puede ser apelada. Si la empresa presenta este recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa del Indecopi”, concluyó el organismo.

