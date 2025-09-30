La brasileña Smart Fit proyecta un crecimiento más controlado en los próximos dos años. (Foto: GEC) .
La brasileña Smart Fit proyecta un crecimiento más controlado en los próximos dos años. (Foto: GEC) .
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con la meta de abrir entre 340 y 360 locales al año. En Perú y Chile, sus operaciones representan cerca del 10% de los resultados globales, según Nicolás Calderón, country manager de la empresa en ambos mercados.

El ejecutivo asumió la dirección en Chile en octubre de 2024; y en mayo de este año, también la de Perú, en un contexto en el cual la empresa cuenta con 100 locales en Chile y 91 en Perú. “El objetivo es crecer con foco en calidad más que en cantidad, llegar a donde no estemos, con una expansión más inteligente y estratégica”, comentó.

en Perú, replicando la experiencia en Brasil, Chile y Panamá. En el corto plazo, la compañía evalúa abrir entre cinco y 10 locales en el país, aunque sin un número fijo definido. La proyección a cinco años contempla 100 nuevas sedes en la región.

Nicolás Calderón, country manager de Smart Fit en Chile y Perú, señala que la proyección a cinco años contempla 100 nuevas sedes en la región. (Foto: Smart Fit).
Nicolás Calderón, country manager de Smart Fit en Chile y Perú, señala que la proyección a cinco años contempla 100 nuevas sedes en la región. (Foto: Smart Fit).

¿Hasta dónde crecer en Perú frente a restricciones?

En Perú, enfrenta un mercado con menor desarrollo inmobiliario y de centros comerciales respecto a Chile. Calderón explicó que las posiciones estratégicas en los principales malls ya están ocupadas, lo que obliga a buscar nuevas alianzas con proyectos inmobiliarios.

Aunque los permisos de construcción en Perú suelen ser más ágiles que en Chile, las fiscalizaciones posteriores generan trabas y clausuras, lo que condiciona el ritmo de expansión. “Proyectamos un crecimiento más controlado en los próximos dos años”, anotó el directivo.

LEA TAMBIÉN: Smart Fit cerca de los 100 gimnasios: los planes con los clientes de Bodytech

Las elecciones presidenciales previstas en Perú y Chile son un factor a monitorear, aunque la empresa asegura que no modificará su estrategia de expansión por los resultados electorales. “Hay que estar atentos a esas elecciones presidenciales, porque también hay que estar atentos a cómo se comporta el mercado con respecto a eso”, señaló el directivo.

Más allá de la zona andina, Brasil y México se mantienen como los principales destinos de inversión, mientras que Colombia, Chile y Perú seguirán siendo relevantes en el portafolio. Solo en Chile, este año Smart Fit ya invirtió US$ 40 millones en infraestructura y abrió 20 locales.

Los permisos de construcción y fiscalizaciones en Perú condicionan el ritmo de apertura de nuevos locales de la cadena. (Foto:Difusión )
Los permisos de construcción y fiscalizaciones en Perú condicionan el ritmo de apertura de nuevos locales de la cadena. (Foto:Difusión )

DIGITALIZACIÓN Y COMPETENCIA

Calderón señaló que la irrupción de entrenadores personales online no representa una amenaza para la red. La compañía apuesta por tecnología y servicios integrales a través de su aplicación, con rutinas, videos y herramientas de nutrición.

“No nos afecta que existan servicios de personal trainer o aplicaciones, porque al final es algo que nos ayuda porque más gente se interesa en ir al gimnasio”, agregó.

RIPE

Red Iberoamericana de Prensa Económica - Diario Financiero

LEA TAMBIÉN: Smart Fit llega con concepto premium a ‘El Polo’: Las otras firmas en portafolio

TE PUEDE INTERESAR

Monark va al gimnasio: de las bicicletas a las máquinas de gym y tiendas en provincias
Brasileña Patria, inversores en Smart Fit, busca impulsar expansión en Arabia Saudita

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.