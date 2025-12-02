Sin embargo, la aplicación del régimen no siempre ha sido uniforme: ciertos supuestos —como las multas que se encontraban simultáneamente en discusión ante el Poder Judicial— generaban interpretaciones distintas entre las áreas encargadas de evaluar solicitudes y ejecutar la cobranza.

En este contexto, el Indecopi aprobó una modificación al Reglamento del Régimen del Beneficio de Fraccionamiento con el fin de precisar cuándo una multa queda excluida del beneficio.

La actualización introduce una regla expresa para los casos en los que la sanción o su ejecución coactiva son objeto de una acción judicial.

¿Cuál es el cambio?

La resolución publicada por el Indecopi modifica el numeral 2.2.11 del Reglamento del Régimen del Beneficio de Fraccionamiento de multas e incorpora una precisión clave: no podrán acceder al fraccionamiento aquellas multas cuya resolución administrativa, o cuyo procedimiento de ejecución coactiva, hayan sido objeto de cualquier acción judicial.

Con esta redacción, la entidad establece expresamente que si la sanción está siendo cuestionada en el Poder Judicial —sin importar el tipo de acción— la solicitud de fraccionamiento queda excluida.

La modificación fue sustentada en informes técnicos de la Unidad de Ejecución Coactiva y de la Unidad de Finanzas y Contabilidad, que recomendaron aclarar este supuesto para asegurar una aplicación correcta del régimen.

La resolución también señala que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, así como la Oficina de Asesoría Jurídica, emitieron opiniones favorables, confirmando la viabilidad del ajuste normativo.

La Gerencia General aprobó la modificación siguiendo el procedimiento interno para la elaboración y modificación de documentos normativos, y dispuso su publicación en El Peruano y en el portal institucional.

Con ello, queda vigente una regla explícita: toda multa que haya sido llevada al ámbito judicial queda automáticamente fuera del beneficio de fraccionamiento.

Cómo funcionaba antes y cuál era el vacío del reglamento

Tanto Carlos Rodas Ramos, socio de Stucchi Abogados, como Jesús Espinoza, exdirector de Indecopi y socio del Estudio Muñiz, coinciden en que la norma anterior solo prohibía el fraccionamiento mientras el proceso judicial estaba en trámite, lo que generaba una ventana.

Si la empresa terminaba el juicio y perdía, podía volver a la vía administrativa y solicitar el fraccionamiento, incluso después de varios años de litigio.

Ese vacío permitía que el beneficio fuera utilizado después de la etapa judicial, algo que ahora queda descartado con la nueva redacción.

Los especialistas explican que el nuevo texto —que indica que la multa o la ejecución coactiva no deben haber sido “objeto de alguna acción judicial”— amplía el alcance de la prohibición.

Ya no importa si el proceso está en trámite o si ya concluyó: basta con que haya existido cualquier acción judicial, en cualquier momento, para que el fraccionamiento quede impedido.

Ambos coinciden en que este cambio elimina la interpretación flexible utilizada hasta ahora y cierra totalmente la posibilidad de fraccionar después de un litigio.

El alcance: demanda, cautelar o acción contra la coactiva

Los abogados sostienen que la frase “alguna acción judicial” es amplia y comprende demandas contencioso-administrativas, medidas cautelares o procesos contra la ejecución coactiva.

Cualquier actuación judicial vinculada a la resolución de multa o al cobro coactivo activa la prohibición.

Para efectos prácticos, la empresa que judicializa la sanción pierde automáticamente el acceso a las 18 cuotas que permite el régimen.

Y, ¿si el administrado desiste o archiva la demanda?

Otra duda que aparece con este ajuste es qué pasa si el administrado desiste o archiva la demanda. Sobre este punto, ambos especialistas coinciden en que la norma no hace distinciones. La literalidad del reglamento no precisa si un desistimiento —especialmente si ocurre antes de que la demanda sea admitida— permitiría acceder al fraccionamiento.

Rodas considera que, en casos muy puntuales donde el desistimiento impidió que la demanda tuviera efectos reales sobre la cobranza, podría evaluarse una excepción.

Espinoza advierte que, al no existir una regulación expresa, Indecopi podría interpretar que cualquier acción judicial previa basta para impedir el beneficio, incluso si luego se archivó el proceso.

Consecuencias prácticas: pago total al finalizar el juicio

Ambos especialistas destacan la consecuencia inmediata: si la empresa decide judicializar la multa y luego pierde, ya no podrá fraccionarla y deberá pagarla íntegramente.

Antes, ese pago podía gestionarse en cuotas; ahora, el fraccionamiento queda excluido incluso para empresas que, al término del proceso judicial, no tengan disponibilidad financiera para asumir el pago al contado.

Para Espinoza, esto puede generar situaciones en las que el administrado sí desea pagar, pero necesita un mecanismo diferido que ya no estará disponible.

Los dos abogados coinciden en que la modificación rige desde el día siguiente de su publicación, por lo que todas las solicitudes presentadas desde el 22 de noviembre están sujetas al nuevo criterio.

Las solicitudes anteriores se evaluarán conforme a la regla previa, pues no existe una disposición transitoria que establezca un régimen especial para casos en trámite.

