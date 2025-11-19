El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) podría vivir ajustes a su más alto nivel pronto: su consejo directivo ya no sería designado por el Ejecutivo, sino por un comité conformado por entidades públicas, entre las que estaría el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Gestión verificó que, el reciente lunes 17 de noviembre, la Junta de Portavoces del Congreso acordó ampliar la agenda del Pleno para incluir el proyecto de ley 193/2021-CR, de Adriana Tudela (Avanza País), que busca efectuar cambios en su consejo directivo, en el marco de concretar su autonomía constitucional.

En detalle, se tratan de seis cambios .

¿Qué modificaciones se harían?

Actualmente, su consejo directivo está conformado por cinco miembros. Dos son en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y otro en representación del Ministerio de la Producción (Produce).

El presidente, según la normativa actual (Decreto Legislativo 1033), es designado por el Presidente de la República, entre una de las personas propuestas por la PCM.

La iniciativa de Tudela propone, en primer lugar, modificar un artículo de la Constitución para ampliar las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso.

Además de ratificar la designación del presidente del BCRP y del superintendente de la SBS; también se encargaría de nombrar a los miembros del consejo directivo del Indecopi. Esto, modificando el numeral 2 del artículo 101 de la Carta Magna.

Con esto, se agregarían tres artículos sobre la función, composición y metodología del Indecopi.

Puntualmente, se señala que la selección y nombramiento de su consejo directivo, con cinco miembros titulares y otros cinco suplentes, estará a cargo de un “comité evaluador”.

“Dichos miembros son ratificados por la Comisión Permanente por un periodo de siete años. Se permite la reelección inmediata por única vez. Transcurrido otro periodo, como mínimo, dichos miembros pueden volver a ser elegidos bajo las mismas condiciones”, se complementa.

Así, el comité evaluador estará conformado por el Defensor del Pueblo, quien lo preside; el Presidente del Consejo de Ministros; el superintendente de la SBS; el presidente del BCRP y el Contralor General de la República.

Se agrega que, entrada en vigencia esta propuesta, la elección del consejo directivo debe efectuarse máximo en 60 días.