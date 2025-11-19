Buscan efectuar cambios en el Consejo Directivo del Indecopi. | Gob.pe
Buscan efectuar cambios en el Consejo Directivo del Indecopi. | Gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El : su consejo directivo ya no sería designado por el Ejecutivo, sino por un comité conformado por entidades públicas, entre y la .

Gestión verificó que, el reciente lunes 17 de noviembre, la Junta de Portavoces del Congreso acordó ampliar la agenda del Pleno para incluir el proyecto de ley 193/2021-CR, de Adriana Tudela (Avanza País), que busca efectuar cambios en su consejo directivo, en el marco de concretar su autonomía constitucional.

En detalle, se tratan de seis cambios.

Doe Run Perú: designan a nuevo liquidador pese a cuestionamiento de acreedores

¿Qué modificaciones se harían?

Actualmente, su consejo directivo está conformado por cinco miembros. Dos son en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y otro en representación del Ministerio de la Producción (Produce).

El presidente, según la normativa actual (Decreto Legislativo 1033), es designado por el Presidente de la República, entre una de las personas propuestas por la PCM.

La iniciativa de Tudela propone, en primer lugar, modificar un artículo de la Constitución para ampliar las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso.

Además de ratificar la designación del presidente del BCRP y del superintendente de la SBS; también se encargaría de nombrar a los miembros del consejo directivo del Indecopi. Esto, modificando el numeral 2 del artículo 101 de la Carta Magna.

Empresa demoró 99 días en informar riesgo en bolsas estériles pediátricas: ¿qué decidió Indecopi?

Con esto, se agregarían tres artículos sobre la función, composición y metodología del Indecopi.

Puntualmente, se señala que la selección y nombramiento de su consejo directivo, con cinco miembros titulares y otros cinco suplentes, estará a cargo de un “comité evaluador”.

“Dichos miembros son ratificados por la Comisión Permanente por un periodo de siete años. Se permite la reelección inmediata por única vez. Transcurrido otro periodo, como mínimo, dichos miembros pueden volver a ser elegidos bajo las mismas condiciones”, se complementa.

Así, el comité evaluador estará conformado por el Defensor del Pueblo, quien lo preside; el Presidente del Consejo de Ministros; el superintendente de la SBS; el presidente del BCRP y el Contralor General de la República.

Se agrega que, entrada en vigencia esta propuesta, la elección del consejo directivo debe efectuarse máximo en 60 días.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi informa que más de 200 vehículos podrían presentar fallas de seguridad
Indecopi alerta revisión de casi mil motocicletas por posible riesgo de incendio
Indecopi advierte que vehículos podrían presentar problemas de seguridad
Indecopi sanciona con S/ 2.4 millones a empresa de transportes tras accidente mortal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.