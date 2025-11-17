El Indecopi, según su Sistema de Alertas de Consumo, informó que Ford Perú comunicó el llamado a revisión de 184 vehículos Ford Ecosport (2021 y 2022), debido a que los semiejes delanteros podrían no haber sido correctamente instalados en la transmisión.

Esto podría causar que el vehículo pierda fuerza durante la conducción y/o el vuelco del vehículo cuando éste se coloca en Parking (K) sin accionar el freno de estacionamiento, representando un riesgo para los ocupantes y terceros. Más detalles en este enlace.

También se informó la revisión de 49 vehículos Ford Explorer (2020-2023), fabricados en Estados Unidos, debido a que la actualización del software del módulo de procesamiento de imágenes se habría realizado de forma incorrecta.

Ello podría provocar que la pantalla muestre una imagen azul o negra al retroceder o usar la vista de 360°, lo que aumentaría el riesgo de accidentes. La alerta se encuentra disponible en este enlace.

Además, Ford revisará 3 vehículos Ford Explorer (2020 y 2021), también fabricados en Estados Unidos, debido a que la reprogramación del módulo de control motriz podría haberse hecho de manera incorrecta.

Esto podría causar que las ruedas traseras pierdan conexión con la transmisión y, en consecuencia, generar un desplazamiento involuntario del vehículo. Conozca más sobre la alerta en este enlace.

Los consumidores pueden comunicarse con Ford del Perú al 0800 71587 o escribir al correo acfordpe@ford.com para coordinar la revisión de su vehículo. Además, el Indecopi recuerda que, si usted o algún familiar ha sido afectado por el uso de productos alertados, puede reportar esta situación en el siguiente enlace.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.