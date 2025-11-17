Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Indecopi, según su Sistema de Alertas de Consumo, informó que Ford Perú comunicó el llamado a revisión de 184 vehículos Ford Ecosport (2021 y 2022),

Esto podría causar que el vehículo pierda fuerza durante la conducción y/o el vuelco del vehículo cuando éste se coloca en Parking (K) sin accionar el freno de estacionamiento, representando un riesgo para los ocupantes y terceros. Más detalles en este .

También se informó la revisión de 49 vehículos Ford Explorer (2020-2023),

Ello podría provocar que la pantalla muestre una imagen azul o negra al retroceder o usar la vista de 360°, lo que aumentaría el riesgo de accidentes. La alerta se encuentra disponible en este .

LEA TAMBIÉN: Indecopi advierte retiro de productos Belkin por fallas en baterías de litio

Además, Ford revisará 3 vehículos Ford Explorer (2020 y 2021), también fabricados en Estados Unidos, debido a que la reprogramación del módulo de control motriz podría haberse hecho de manera incorrecta.

Esto podría causar que las ruedas traseras pierdan conexión con la transmisión y, en consecuencia, generar un desplazamiento involuntario del vehículo. Conozca más sobre la alerta en este .

Los consumidores pueden comunicarse con Ford del Perú al 0800 71587 o escribir al correo acfordpe@ford.com para coordinar la revisión de su vehículo. Además, el Indecopi recuerda que, si usted o algún familiar ha sido afectado por el uso de productos alertados, puede reportar esta situación en el siguiente .

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

